Hajduk doveo veliku želju Dinama, a htio ga je i Juventus

Hajduk je doveo mladog stopera.
Stoper švedskog Malmoa i kadetski reprezentativac Bosne i Hercegovine Edvin Pašagić (16) registriran je za splitski klub, stoji to u dokumentu na stranicama HNS-a.
Dinamo, Juventus, Feyenoord te Basel bili su zainteresirani za njegovo dovođenje. Talijanski mediji još su u ožujku pisali o velikom interesu Juventusa, dok su Šveđani isticali Dinamo kao glavnog kandidata za njegovo dovođenje.
Prošle je sezone već s 15 godina bio standardni član U-17 momčadi Malmoa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!