Hajduk: Donijeli smo Splitu preko 230 milijuna eura, novi stadion je jedina opcija

RHR-FOTO TR via Guliver

Hajduk je danas poslao priopćenje kojim je odlučio objasniti koliko financijskih benefita donose lokalnoj zajednici, što im je jedan od argumenata za izgradnju novog stadiona.

Splitski klub već mjesecima vodi kampanju kojom pokušava pokrenuti gradsku vlast da krene u akciju, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Više puta smo javno isticali kako utakmice Hajduka donose direktne benefite lokalnoj ekonomiji, a sada donosimo i konkretne, službene brojke Podaci Porezne uprave ukazuju na to da Hajduk, samo u djelatnosti ugostiteljstva, prosječno generira više od 230.000 eura dodatnog prometa po utakmici.

Na godišnjoj razini, to predstavlja izravan poticaj lokalnoj ekonomiji od oko 4.6 milijuna eura. Ako ove brojke stavimo u kontekst životnog vijeka nove stadionske infrastrukture od 50 godina, dolazimo do podatka da Hajduk svojim postojanjem i aktivnošću generira preko 230 milijuna eura dodane vrijednosti samo u ovom sektoru

Riječ je o kapitalu koji gotovo u cijelosti ostaje unutar lokalne zajednice, kako kroz plaće sugrađana zaposlenih u ugostiteljstvu, tako i kroz angažman lokalnih dobavljača i poreznih davanja Gradu.

Ovakvi podaci jasno pokazuju da ulaganje u sportsku infrastrukturu nije samo investicija u sport, već izravno ulaganje u generator gospodarskog rasta koji će kroz desetljeća višestruko otplatiti samu cijenu izgradnje novog stadiona, čineći ga samoodrživim projektom od javnog interesa.

Zato dvojbe nema, novi stadion jedina je opcija koja Hajduku, gradu Splitu i cijeloj Hrvatskoj donosi jasnu budućnost i prosperitet.”