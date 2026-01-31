Hajduk dogovorio sve oko prodaje Mlačića: Evo koliko će Bijeli zaraditi

Branimir Mlačić na pragu je prelaska u talijanskog prvoligaša Udinese. Prema navodima svih relevantnih talijanskih insajdera, transfer je praktički zaključen, a Hajduk se nakon višesedmičnih pregovora odlučio na prodaju svog talentiranog stopera. Detalje dogovora objavio je poznati insajder Nicolo Schira.
Hajduk će ovim poslom inkasirati 5,5 milijuna eura, dok će Mlačić s Udineseom potpisati petogodišnji ugovor. Mladi branič već večeras putuje u Udine, gdje ga sutra očekuju liječnički pregledi i službeno predstavljanje u novom klubu.
Podsjetimo, početkom studenog Mlačić je produžio ugovor s Hajdukom do ljeta 2029. godine. Tom je prilikom istaknuo kako mu je potpis za splitski klub ispunjenje sna, naglasivši zahvalnost obitelji, klubu, suigračima i trenerima. Dodao je da je sretan zbog ulaska u prvu momčad i dobre prilagodbe, ali i svjestan da ima još puno prostora za napredak te da vjeruje kako tek treba ostvariti svoj puni potencijal.
