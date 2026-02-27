Hajduk dobio lokaciju novog kampa, gradonačelnik i ministar otkrili detalje

Podijeli :

N1

Je li napokon Hajduk dobio lokaciju svog novog kampa? Kako stvari stoje, jest.

Hajdukov novi, desetljećima priželjkivani kamp, gradit će se na mjestu sadašnjih golfskih terena na TTTS-u u Stobreču, na periferiji Splita.

Informaciju donosi Slobodna Dalmacija kojoj je sve potvrdio gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

Naručuje se idejni projekt, a Grad Split napravit će program za urbanistički projekt. Država će pak provesti proceduru dodjele najkasnije do ovog ljeta.

Ministar Branko Bačić dodao je kako država stoji iza tog projekta i da se zahvaljujući novom Zakonu prostorno-planska dokumentacija mijenja u roku pola godine.

“Prije ove konferencije održao sam sastanak sa splitskim gradonačelnikom Tomislavom Šutom i županom Blaženkom Bobanom na temu budućeg kampa Hajduka. Zakon o prostornom uređenju omogućit će da Grad Split do kraja godine riješi prostorno-plansku dokumentaciju za izgradnju kampa”, prenosi Bačićevu izjavu SD.

Zakon o prostornom uređenju omogućit će Gradu Splitu i Županiji, državi, jedinici lokalne samouprave, da u par mjeseci, otprilike šest mjeseci, naprave takvu prostorno-plansku dokumentaciju, koju bi bez tog Zakona čekali dvije, tri godine, i to ako, rekao je Bačić.

Da je dogovor “pao”, Slobodnoj je potvrdio i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, no ističe kako se kamp neće nalaziti na Poljudu, zbog složenih imovinsko-pravnih odnosa, već na području golf terena na TTTS-u. Do sada je tu površinu koristio golf klub “Split 1700” kojemu je istekla koncesija.