Hajduk čeka paklen raspored: Čak šest utakmica do sredine kolovoza

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Luka Kolanovic via Guliver

Nogometaši Hajduka napravili su veliki korak prema plasmanu u treće pretkolo Europske lige pobjedom 2:0 protiv Pafosa na Poljudu.

Uzvratna utakmica na Cipru je na rasporedu u četvrtak.

Nakon europskog ispita na Cipru, Bijele 2. kolovoza očekuje gostovanje kod Varaždina u prvom kolu SuperSport HNL-a. Već četiri dana poslije, 6. kolovoza, na rasporedu je prva utakmica trećeg pretkola Europske ili Konferencijske lige, ovisno o raspletu dvoboja s Pafosom.

Potom slijedi domaći prvenstveni susret s Istrom 1961., uzvrat u Europi 13. kolovoza te, prema aktualnom rasporedu, gostovanje kod Gorice 16. kolovoza. Ako Hajduk izbori plasman u play-off europskog natjecanja, bilo preko Salzburga u Europskoj ligi ili protiv pobjednika susreta Dinamo Tbilisi – Žalgiris u Konferencijskoj ligi – ritam će biti još intenzivniji.

Utakmice play-offa igrale bi se 20. i 27. kolovoza, što znači da bi Splićani nastavili niz utakmica u zgusnutom rasporedu.