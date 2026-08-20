Hajduk će zbog ozljede prvotimca stopirati dogovoreni transfer?

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Hajduk.hr/Robert Matić

Posljednji trening uoči utakmice s Rakowom donio je loše vijesti za Hajduk.

Desni bek Mathieu Acapandie definitivno otpada za večerašnji susret. Iako izbivanje reprezentativca Madagaskara ne bi trebalo dugo trajati, trener Gonzalo Garcia primoran je hitno pronaći novo rješenje u obrani.

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Zamjene za Acapandieja su Niko Kristian Sigur i Luka Hodak. Budući da polivalentnog Sigura strateg Bilih preferira u veznom redu uz Adriona Pajazitija, najveće šanse za nastup u početnom sastavu ima upravo mladi Hodak.

Ovaj izostanak, uz najave škotskih medija o mogućem transferu Sigura u Celtic, mogao bi natjerati Hajduk na nagli zaokret u prijelaznom roku. Splićani su već bili dogovorili posudbu Frana Karačića u Lokomotivu, iz koje su ga prije godinu dana kupili za 200 tisuća eura.

Iskusni 30-godišnji reprezentativac Australije nije bio u Garcijinim planovima, no novonastala kriza s kadrom mogla bi natjerati Upravu da u posljednji trenutak stopira njegov odlazak i zadrži ga na Poljudu.