Hajduk bi danas trebao predstaviti igrača kojega je preoteo Rijeci

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Markus Verwimp via Guliver Image

Hajduk danas putuje na Cipar, gdje ga sutra od 19 sati očekuje uzvratna utakmica drugog pretkola Europa lige protiv Pafosa. Dok će momčad boraviti na Cipru, trener Gonzalo Garcia trebao bi dobiti novo pojačanje.

Kako je ranije i najavljeno, novi igrač splitskog kluba postat će Marin Šotiček, javlja Dalmatinski portal. Mladi hrvatski reprezentativac stiže na Poljud na jednogodišnju posudbu iz Basela, a preostalo je još samo da transfer bude službeno potvrđen, što bi se trebalo dogoditi tijekom dana.

Šotiček je u švicarski Basel prešao prije dvije godine iz Lokomotive u transferu vrijednom tri milijuna eura. Sada se vraća u HNL, gdje će pojačati konkurenciju na krilnim pozicijama, na kojima je Garcia već dulje vrijeme tražio dodatna rješenja.

Dodatno mjesto se na krilu otvorilo i teškom ozljedom Roka Brajkovića koji će zbog puknuća ligamenata najvjerojatnije propustiti ostatak sezone.

Za Šotičeka se ovoga ljeta raspitivala Rijeka, ali i Dinamo. Međutim, mladi hrvatski reprezentativac otići će u Split iako je prije nekoliko godina njegov otac naglasio da on, kao dinamovac, nema što tražiti u redovima Bijelih.