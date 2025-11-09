Hajdučice u gradskom derbiju zabile čak osam golova

Podijeli :

Foto: Robert Matić / hajduk.hr

U 10. golu 1. Hrvatske nogometne lige za žene Hajduk je gostovao kod ŽNK Splita. Prije nekoliko godina bio bi to pravi derbi, no njihove sugrađanke su ove sezone u lošoj situaciji pa su Bijele očekivale visoku pobjedu. Upravo to se i dogodilo te je Hajduk slavio s visokih 8:0.

Hajdučice su povele u prvoj minuti golom Andree Grebenar, a već je do 12. minute bilo 3:0. Tada su golove zabili Laura Vlastelica i Barbara Živković, a onda je u 22. minuti Grebenar zabila svoj drugi pogodak.

U drugom dijelu su pogotke zabile još Luana Vanjak, Gabrijela Prkačin koja je zabila dva gola te je svoj drugi pogodak zabila i Živković. Tako je Hajduk s 8:0 ponovno preuzeo vrh lige. Ipak, problem za njih je što imaju utakmicu više od Dinama koji je u ovom kolu upisao visoku pobjedu protiv Osijeka.

Obje ekipe su na 22 boda, ali zagrebačka momčad ima osam utakmica dok su hajdučice odigrale devet.