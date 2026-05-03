Hajdučice slavile u derbiju s Dinamom i napravile ogroman korak prema povijesnom naslovu

Foto: Hajduk.hr

U sedmom kolu "lige za prvaka" u 1. HNL za žene odigran je derbi između Hajduka i Dinama. U tvrdoj utakmici na kraju je do pobjede stigao Hajduk s 1:0.

Nakon prvog poluvremena nije bilo golova što je više pasalo vodećoj momčadi lige koja bi onemogućila Dinamo da im se približi na vrhu. No, Hajdučice, koje su bile favorit u ovoj utakmici, nisu se zadovoljile s tim te su nakon samo pet minuta drugog poluvremena preko Gije Kalaš došle do vrijednog vodstva.

Do kraja susreta nije bilo golova i Hajduk je slavio s 1:0 u velikom derbiju.

Ovom pobjedom Hajduk je pet kola prije kraja povećao prednost nad Dinamom na sedam bodova dok je u odnosu na drugoplasirani Agram ta razlika pet bodova. U sljedećem kolu Hajduk na domaćem terenu može napraviti još jedan važan korak prema prvom naslovu u povijesti jer dočekuju najlošiju ekipu “lige za prvaka” Međimurje. U istom kolu će međusobno snage odmjeriti Dinamo i Agram gdje će domaćin biti Dinamo.

Hajduk je premijernu sezonu u 1. HNLŽ odradio u sezoni 2022./2023. kada su završili peti, godinu kasnije bili su drugi iza Osijeka da bi u sezoni 2024./2025. završili na trećem mjestu iza Agrama i Osijeka.