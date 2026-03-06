Hajdučice igraju najbolju sezonu u povijesti, a sada ih je HNS suspendirao jer nisu plaćali suce

Podijeli :

Foto: Hajduk.hr

ŽNK Hajduk Split ostvaruje najbolje rezultate u svojoj povijesti. Nakon prvog dijela prvenstva Hajdučice su vodeće na ljestvici s 31 bodom iz 12 odigranih kola te će u Ligi za prvaka zajedno s Agramom, Dinamom i Međimurjem voditi borbu za naslov.

Ipak, situaciju bi mogli zakomplicirati problemi izvan terena. Prema službenom glasniku Hrvatskog nogometnog saveza, klub je do daljnjega suspendiran zbog neplaćenih obveza prema službenim osobama, odnosno sucima i delegatima.

U odluci se navodi da klub ponovno nije podmirio troškove unatoč ranijoj odluci disciplinskog suca objavljenoj 25. veljače 2026. Zbog toga su, prema člancima 92 i 94 disciplinskog pravilnika HNS-a, izrečene dvije mjere: novčana kazna od 200 eura, koju klub mora platiti u roku od 15 dana od pravomoćnosti odluke, te suspenzija seniorske ekipe koja je stupila na snagu 6. ožujka 2026.

Kako su za tportal potvrdile službene osobe, suspenzija će ostati na snazi dok klub ne podmiri dugovanja. Hajdučice sljedeću utakmicu trebaju igrati 15. ožujka protiv Međimurja, a ako dug ne bude plaćen do 13. ožujka, susret će biti registriran rezultatom 3:0 u korist Međimurja.