Guillamon: Pred nama je dug put, nije to bio rezultat kojeg smo željeli

Ante Roca / HNK Hajduk

Varaždin je u dva navrata zabio Hajduku na početku utakmice u 6. kolu SHNL-a i upisao velika tri boda.

Na sjeveru Hrvatske za Bijele je debitirao španjolski nogometaš Hugo Guillamon.

Španjolski veznjak u igru je ušao u 73. minuti umjesto Frana Karačića. Dan nakon utakmice Guillamon se oglasio na društvenim mrežama.

“Nije to bio rezultat kojeg smo željeli, ali pred nama je dug put. Fokus je na idućoj utakmici kod kuće”, poručio je Guillamon.