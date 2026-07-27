Guillamon napustio Hajduk: Karijeru nastavlja u Španjolskoj

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Jakov Prkic via Guliver Image

Španjolski veznjak Hugo Guillamón (26) završava svoju epizodu u Splitu. Nakon sporazumnog raskida ugovora s Hajdukom godinu dana prije njegova isteka, 26-godišnji Španjolac karijeru nastavlja u Sporting Gijónu.

Guillamón bi već u utorak trebao službeno staviti potpis na ugovor sa španjolskim drugoligašem do 2028. godine, uz opciju produljenja za dodatnu sezonu. Prema planu, nakon finalizacije raskida na Poljudu, igrač leti za Valenciju, odakle će se zaputiti prema Gijónu.

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Dolaskom bivšeg igrača Valencije i člana španjolske reprezentacije sa Svjetskog prvenstva 2022. godine, Sporting Gijón kompletira svoj vezni red. Iako je Guillamón imao opcije čekati ponude iz najvišeg ranga, presudili su razgovori s trenerom Nicolásom Larcamónom, koji mu je namijenio ulogu jednog od glavnih nositelja momčadi u sklopu projekta grupacije Orlegi Sports.

Guillamón je u Hajduk stigao u rujnu 2025. godine te je u dresu Bijelih odigrao ukupno 26 utakmica u svim natjecanjima. Poljud mu je bio tek drugi klub u profesionalnoj karijeri, nakon što je prošao akademiju Valencije i za Šišmiše upisao 146 službenih nastupa.