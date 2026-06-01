Gregurina o Jagušiću: ‘Iskreno, i ja sam očekivao da će otići u Dinamo…’

Adriano Jagušić

Trener Slaven Belupa Mario Gregurina otkrio je detalje transfera Adriana Jagušića u grčki Panathinaikos te dodao kako je i sam vjerovao da će mladi veznjak u proteklom zimskom prijelaznom roku prijeći u Dinamo

Strateg koprivničkog prvoligaša gostovao je u podcastu Net.hr-a ‘Maksanov korner’ gdje je detaljno progovorio o prelasku mladog veznjaka Adriana Jagušića u grčki Panathinaikos. Taj je posao donio povijesnu zaradu klubu iz Koprivnice, iako je razvoj događaja bio posve neočekivan jer se mjesecima činilo kako je igračev odlazak u zagrebački Dinamo praktički riješena stvar.

Gregurina je otkrio kako je s Jagušićem često vodio razgovore o nastavku karijere. Mladi je nogometaš u jednom trenutku imao velike dvojbe oko toga treba li odmah napustiti matičnu sredinu ili ostati još neko vrijeme u Podravini. Prvotni je plan bio zadržati ga još barem pola sezone, no zimska ponuda iz Grčke, koja je u financijskom smislu bila izuzetno izdašna, ubrzala je odluku o odlasku.

Trener Slavena otvoreno je priznao da je, baš kao i većina javnosti, bio uvjeren da će Jagušić završiti na Maksimiru.

“Iskreno, i ja sam očekivao odlazak u Dinamo, da vam ne lažem. No očito je i za klub i za igrača stigla ponuda koja se u tom trenutku vrlo vjerojatno nije mogla odbiti. Na kraju je to ispao rekordni transfer za klub”, rekao je Mario Gregurina.

Fiksni dio odštete iznosi 5,2 milijuna eura, no zahvaljujući ugrađenim klauzulama i bonusima, Slaven Belupo bi na ovom poslu mogao zaraditi i dvostruko više. Za klub takvog ranga to je financijska injekcija koja jamči stabilnost na duže staze.

“Riječ je o 5,2 milijuna eura, uz bonuse koji bi se trebali ostvariti kroz godinu dana. Vjerujem da postoji i 20 posto od idućeg transfera, tako da sve skupa može lagano otići do 10 milijuna eura. Za naš klub to je golema svota novca i sigurno ćemo dvije-tri godine biti financijski mirni po tom pitanju”, istaknuo je Gregurina.

Trener vjeruje da će klub ovu stabilnost iskoristiti za pametno građenje momčadi i daljnji razvoj mladih potencijala.

“Ako je takva svota za klub, sigurno je i on tamo dobio pristojan ugovor”, dodao je trener koprivničkog prvoligaša.

Na pitanje je li odlazak u inozemstvo bio bolji korak od odlaska u Dinamo, gdje bi Jagušić imao lakšu prilagodbu na jezik i okruženje te možda brži put do reprezentacije i predstojećeg Svjetskog prvenstva, Gregurina je ponudio jasan zaključak.

“To će vrijeme pokazati. U tom trenutku sigurno bi se brže prilagodio Dinamu – kulturi, jeziku, domaćem treneru, svemu što ide uz to. S tog aspekta moguće je da bi mu taj put čak otvorio i vrata Svjetskog prvenstva. No vrijeme će pokazati je li ovo pravi put. Ja uopće ne sumnjam u njega, jer takva kvaliteta mora kad-tad doći na svoje i isplivati”, zaključio je Gregurina.