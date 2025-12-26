Grčki insajder: Dinamo je favorit za dovođenje Livakovića, ali postoji jaz između njegovih i Dinamovih zahtjeva

Hrvatski vratar Dominik Livaković želi prijeko potrebnu minutažu u nekom novom klubu.

Livaković će nakon ove polusezone napustiti španjolsku Gironu i vratiti se u Fenerbahče, koji ga je posudio Španjolcima. U Itsanbulu se neće zadržati i naijizgledniji je povratak u Dinamo, no danas se javio grčki insajder i George Tsarouchas i objavio da se u borbu za Livakovića uključio Panathinaikos.

“Panathinaikos je dodao Dominika Livakovića na popis vratara za siječanj. Hrvatski vratar uskoro će raskinuti posudbu Gironi i vratiti se u Fenerbahče. Dinamo Zagreb je jak kandidat, ali postoji jaz u financijskim zahtjevima igrača”, napisao je Grk.

Panathinaikos se trenutačno nalazi na šestom mjestu tablice grčke lige s 22 osvojena boda, 15 manje od vodećeg AEK-a. Poljski golman Bartolomiej Dragowski bio je prvi izbor na početku sezone, a onda su se počeli izmjenjivati Alban Lafont i Konstantinos Kotsaris pa je klub u potrazi za novim rješenjem.

Ipak, Dinamo je i dalje favorit za njegov dolazak, pa nam ostaje pratiti situaciju u narednim tjednima.

