Grci: PAOK je zamjenu za Lovrena pronašao u Rijeci

Gleb Soboliev PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Grčki mediji plasirali su informaciju o mogućem odlasku s Rujevice.

Stjepan Radeljić, koji ove sezone igra važnu ulogu u Rijeci, našao se na radaru PAOK-a, tvrdi grčki portal Sportdog.

Solunski klub posljednjih ga je mjeseci detaljno pratio i visoko ga postavio na popis mogućih pojačanja za ljetni prijelazni rok. Radeljiću ugovor s Rijekom istječe ovog ljeta.

Činjenica je i da Dejanu Lovrenu istječe ugovor s PAOK-om kao i da se završava i posudba jednog od obrambenih igrača, zbog čega će rekonstrukcija obrane biti jedna od važnijih tema ljeta. Upravo bi zato Radeljić bio rješenje.

Ovaj 28-godišnji branič je ove sezone za Rijeku skupio 27 nastupa, uz jedan gol i četiri asistencije.