Grci: PAOK je zamjenu za Lovrena pronašao u Rijeci

Grčki mediji plasirali su informaciju o mogućem odlasku s Rujevice.
Stjepan Radeljić, koji ove sezone igra važnu ulogu u Rijeci, našao se na radaru PAOK-a, tvrdi grčki portal Sportdog.
Solunski klub posljednjih ga je mjeseci detaljno pratio i visoko ga postavio na popis mogućih pojačanja za ljetni prijelazni rok. Radeljiću ugovor s Rijekom istječe ovog ljeta.
Činjenica je i da Dejanu Lovrenu istječe ugovor s PAOK-om kao i da se završava i posudba jednog od obrambenih igrača, zbog čega će rekonstrukcija obrane biti jedna od važnijih tema ljeta. Upravo bi zato Radeljić bio rješenje.
Ovaj 28-godišnji branič je ove sezone za Rijeku skupio 27 nastupa, uz jedan gol i četiri asistencije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!