Grci: PAO će ponuditi znatno manje za Fruka, u borbu se uključio još jedan klub

Toni Fruk je pred odlaskom iz Rijeke?

Prema posljednjim informacijama, za Fruka je zainteresiran Panathinaikos. Spominjala se odšteta od čak 10 milijuna eura, ali grčki mediji govore da to nije istina.

Oni navode da Panathinaikos još nije poslao službenu ponudu, ali da će ta cifra biti znatno ispod 10 milijuna eura. Točnije, govore da Fruk može postati igrač grčkog velikana za svega 6-6,5 milijuna eura.

Na kraju teksta, otkrivaju da se u borbu za Fruka uključio i danski Kopenhagen. Tako bi Fruk ponovno mogao postati suigrač s Dominikom Kotarskim.