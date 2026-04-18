Graf: Hrvatska liga je na razini druge poljske lige

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Robert Graf je ovog tjedna postao novi sportski direktor Hajduka, a u nedjelju od 16 sati predstavljen je na konferenciji za medije u poljudskoj dvorani. Osim Grafa, na konferenciji za medije bio je i predsjednik Ivan Bilić.

“Dobar dan svima. Čast mi je predstaviti novog sportskog direktora Hajduka s kojim je Hajduk potpisao ugovor do kraja sezone 2028./29. Nadam se dugom i uspješnom radu s puno rezultata. Ukratko ću ga najaviti. Sredinom i krajem drugog mjeseca smo vas obavijestili o smjeni s. direktora. Uzeli smo u obzir 20 osoba. Glavni kriterij su nam bili kompetencija rada u teškim uvjetima.

Garcia: Novi sportski direktor ima sustav, organizaciju, a to u ovakvim situacijama pomaže Novi sportski direktor Hajduka: Ne možemo igrati s 10 igrača iz Akademije i očekivati titulu

Vrednovali smo posebno element rada u akademijama, razvoju i proizvodnji igrača. Vrednovali smo postignute rezultate. Cilj za sljedeću sezonu je konkurentnost unutar HNL-a, ulazak u grupnu fazu europskih natjecanja. Zbog toga je bilo bitno što prije naći sportskog direktora.

Graf je bio najkvalitetniji te je izabran. Prezentiran je ranije ovog tjedna. Predao bih mu riječ”, uvodnu riječ dao je Ivan Bilić.

Graf: Ponosan samo što sam bio Hajduka. To je klub koji ima sve, sjajno bazu navijača, akademiju. Moj je cilj prenijeti sve na teren. Ovo je dugoročni projekt, no svjestan sam da se svi nadaju rezultatima što prije.”

Kako vas se dojmila prva utakmica?

“Bilo je jako razočaravajuće, sretni smo što smo osvojili bod. Nadam se da je to bio samo loš dan. Igrati za Hajduk je privilegija. Moramo se boriti da pobijedimo svaku utakmicu.”

Jeste li s trenerom razgovarali o tome kako će se birati igrači do kraja sezone?

“To su sve trenerove odluke, svi se moraju boriti za svoju poziciju, nisam tu da s trenerom pričam oko prvih 11. Razgovarat ćemo u ponedjeljak.”

Koje promjene planirate uvesti za iduću sezonu?

“Nisam mađioničar. Dat ćemo sve od sebe. Imamo spremne sastanke sa svima u klubu. Ono što mogu obećati je da ćemo biti pametniji sa skautingom u ovom tranzicijskom periodu. Morat ćemo biti brzi tako da ćemo raditi drugačije nego do sada. O svemu ćemo interno razgovarati i neću vam ništa u vezi toga otkriti.”

Koliko ste bili upoznati s Hajdukom prije dolaska?

“Naravno, gledao sam neke utakmice, znam da su ovdje ljudi gladni za titulama i Europom. Došao sam spreman.”

Kako biste usporedili poljsku i hrvatsku ligu?

“Poljska je puno intenzivnija. Ovo što sam vidio od GPS-ova je u razini mog bivšeg drugoligaškog kluba. Liga je tamo puno intenzivnija.”

Planirate li naučiti hrvatski jezik?

“Već od sljedećem tjedna počinjem s lekcijama. Nadam se da ću tijekom sljedeća tri mjeseca naučiti i moći pričati s vama. Znam samo reći hvala.”

Pitanje za Bilića: Što se događa s Livajom?

“Na prošloj konferenciji smo objasnili status. To je interna stvar, Marko je jako bitan, svi igrači su bitni, a informacije o ugovorima nećemo iznositi. Do kraja petog mjeseca znat ćete stanje s igračima za sljedeću sezonu. Hvala vam na miru koji nam pružate.”

Kako planirate osigurati potrebna financijska sredstva?

“To je jako izazovno, ali bio sam svjestan toga i prije dolaska. Pronaći ćemo način kako to učiniti.”

Imate li već popis igrača koje želite dovesti tijekom ljeta?

“Po pozicijama, da.”

Jeste li stupili u kontakt s Vučevićem?

“Ne s njim, ali s Rakitićem često razgovaram.”