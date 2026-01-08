Gradonačelnik Osijeka: Nemam kontakt s upravom kluba otkad se ovako ponašaju

Nogometaši Osijeka iza sebe imaju jako lošu polusezonu, trenutno su na dnu prvenstva sa svega 14 bodova u 18 odigranih utakmica.
Zbog toga ih čeka jako težak posao u drugom dijelu sezone, za koju će se pripremati 10-dana u turskom Beleku. Da je loše stanje u gradu na Dravi zna to i tamošnji gradonačelnik Ivan Radić:
“Mislim da se ova polusezona mora izgurati do kraja, a nakon nje se trebaju povući neki rezovi u klubu. U zadnje vrijeme nemam nikakav kontakt s upravom kluba. Prije sam imao kontakt, no u zadnje vrijeme ne.
Otkad se s navijačima počelo ponašati na ovaj način i kad se ušlo u nepotrebni rat s njima, kad se nakon najlošije klupske sezone digla cijena godišnjih karata bez obrazloženja uz nepostojanje marketinga niti ikakve komunikacije s navijačima. Osobno sam uvijek uz i za svoje sugrađane i ostat ću na toj liniji”, rekao je za Osječku televiziju.
Drugi dio sezone za izabranike Željka Sopića starta 25. siječnja kada na Opus Arenu stiže vodeći Dinamo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!