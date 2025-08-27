Grad Zagreb najviše novca dao Dinamu, evo koliko su dobili ostali

Podijeli :

Luka Kolanović CROPIX

Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade objavio je sportske udruge kojima je odobrio financijska sredstva iz natječaja za potporu vrhunskom sportu.

Grad Zagreb je odobrio 25 projekata. Najviše je novca od Grada dobio Dinamo. Za projekt koji je nazvao “Priprema momčadi za zimski dio sezone 24/25 i ljetni 2025/26 te održavanje natjecateljske forme” odobreno mu je 689.300 eura.

RK Zagrebu odobreno je 676.200 eura za “Utjecaj vrhunskih sportskih rezultata na povećanje baze igrača i njihovu edukaciju”, a samo su još vaterpolski i odbojkaški klub Mladost dobili više novca nego posrnuli KK Cibona koja je ispala iz ABA lige te u hrvatskom prvenstvu i kupu ispala u polufinalu.

1. GNK Dinamo Zagreb 689.300 eura

2. Rukometni klub Zagreb 676.200 eura

3. Hrvatski akademski odbojkaški klub Mladost 628.000 eura

4. Hrvatski akademski vaterpolski klub Mladost 550.000 eura

5. Košarkaški klub Cibona 530.000 eura

6. Rukometni klub Lokomotiva Zagreb 457.000 eura

7. Malonogometni klub Futsal Dinamo 236.000 eura

8. Zagrebački skijaški savez 143.000 eura

9. Zagrebački atletski savez 120.000 eura

10. Veslački savez Zagreba 109.000 eura

11. Košarkaški klub Trešnjevka 2009. 91.000 eura

12. Ženski amademski vaterpolski klub Mladost 76.500 eura

13. Savez hrvačkih športova grada Zagreba 75.000 eura

14. Zagrebački sportski savez gluhih 68.000 eura

15. Zagrebački parasportski savez 68.000 eura

16. Ženski nogometni klub Agram 66.000 eura

17. Stolnoteniski savez Zagreba 59.000 eura

18. Zagrebački gimnastički savez 52.000 eura

19. Zagrebački taekwondo savez 51.000 eura

20. Kajakaški savez Zagreba 47.000 eura

21. Zagrebački plivački savez 46.000 eura

22. Zagrebački judo savez 43.000 eura

23. Zagrebački karate savez 42.000 eura

24. Zagrebački boksački savez 41.000 eura

26. Zagrebački streljački savez 36.000 eura