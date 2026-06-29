Gotovo je, Livaja napušta Hajduk kao slobodan igrač?!

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Robert Matić i Miro Gabela / Hajduk.hr

Marko Livaja više nije na pripremama u Sloveniji s ostatkom igrača Hajduka. Klub s Poljuda oglasio se na službenoj stranici priopćenjem u kojem je objavljeno kako Livaja nije postupao u skladu s dogovorenim klupskim pravilima.

“Marko Livaja ranije od planiranog napustit će pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donesena je zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane Kluba za vrijeme boravka na pripremama.

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Marko je neprocjenjivo važan za Klub, navijače i sve koji vole i žive Hajduk. Ova odluka donesena je sa samo jednim interesom – Hajduk na prvom mjestu. Uvijek i zauvijek.

O daljnjim odlukama javnost ćemo obavijestiti pravovremeno”, poručio je Hajduk.

Kako doznaje dobro upućeni Dalmatinski portal, momčad je imala zajedničko druženje u sklopu teambuildinga, a nakon pobjede Hrvatske nad Ganom dio igrača odlučio je produžiti večer u opuštenijoj atmosferi. Osmorica nogometaša svratila su na piće kako bi proslavili trijumf i još se nakratko družili prije odlaska na spavanje.

Iako se radilo o kratkom izlasku, informacija je ubrzo došla do klupskih ljudi, što u klubu nije prošlo bez reakcije. Posebno nezadovoljan takvim razvojem događaja bio je sportski direktor Robert Graf.

Sutradan na treningu je Gonzalo Garcia odlučio kazniti taj dio igrača trkačkim treningom, što navodno nije najbolje sjelo Marku Livaji. Ušao je u verbalni konflikt s Garciom i Grafom, a očito je bilo toliko žestoko da su isti odlučili kako Livaja mora napustiti pripreme.

Livaja će navodno dobiti mogućnost da kao slobodan igrač potraži novu sredinu, piše to Dalmatinski portal. Trenutačno stvari idu upravo u tom smjeru da napadač Hajduka dobije slobodne papire.

To bi značilo da se jedan od najvažnijih igrača Hajduka u novijoj povijesti može naći na tržištu bez odštete, što će sigurno izazvati veliku pozornost klubova koji prate njegovu situaciju.