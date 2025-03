GORICA – RIJEKA (od 15 sati) Đalović kreće s istim sastavom kao na Poljudu

Rijeka je u srce Turopolja stigla u fenomenalnom naletu. Pobijedila je u prvenstvu Osijek 2:0 u gostima i Dinamo 4:0 na Rujevici, a onda i eliminirali Hajduk u četvrtfinalu Kupa, 3:1 u Poljudu uz vrhunsku izvedbu Tonija Fruka.

Ipak, ova utakmica baš je zato možda i najopasnija u tom nizu. Jer, u te tri utakmice Riječani su se emotivno i fizički dosta potrošili, a sada svi očekuju da će nastaviti pobjednički niz. A znamo da su najgore i najteže te utakmice u kojima svi unaprijed upišu bodove.

O teškom travnjaku, doslovno najtežem za igru u SHNL-u, da ne govorimo. Upravo je to možda i najveća snaga Gorice koja je među uspješnijim domaćinima lige. U 12 utakmica upisali su šest pobjeda, četiri remija i samo dva poraza. No jedan od tih poraza nanijela je baš Rijeka, bilo je to u 6. kolu sredinom rujna kada je golom Nike Jankovića Rijeka pobijedila 1:0.

U Velikoj Gorici padali su ove sezone Osijek i Hajduk, a Dinamo je uzeo tek bod.