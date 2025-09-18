Bivši reprezentativac Gordon Schildenfeld više nije trener Vukovara.
Schildenfeld je na klupu sjeo u studenom 2024. godine i s momčadi izborio ulazak u najviši rang hrvatskog nogometa.
Klub je vijest potvrdio na svojim mrežama gdje pišu:
“HNK Vukovar 1991 ovim putem obavještava javnost kako Gordon Schildenfeld više nije trener prve momčadi našeg kluba. U nastavku sezone momčad će privremeno preuzeti dosadašnji pomoćni trener, Kristijan Polovanec.
Gordon je na klupu Vukovara sjeo je u studenom 2024. godine i u kratkom vremenu ostavio dubok trag – vodio nas je do povijesnog uspjeha, ulaska u Supersport Hrvatsku nogometnu ligu, čime je ostvario san generacija naših igrača, navijača i svih ljudi koji žive ovaj klub.
Vukovar od srca zahvaljuje Gordonu na svemu što je napravio i što je dao za ovaj klub, za grad i za naše navijače. Njegova uloga u stvaranju jednog od najvećih uspjeha u povijesti Vukovara ostat će zauvijek upisana zlatnim slovima.
Šifo, želimo ti puno sreće i uspjeha u daljnjoj trenerskoj karijeri!”.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!