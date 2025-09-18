Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Bivši reprezentativac Gordon Schildenfeld više nije trener Vukovara.

Schildenfeld je na klupu sjeo u studenom 2024. godine i s momčadi izborio ulazak u najviši rang hrvatskog nogometa.

Klub je vijest potvrdio na svojim mrežama gdje pišu:

“HNK Vukovar 1991 ovim putem obavještava javnost kako Gordon Schildenfeld više nije trener prve momčadi našeg kluba. U nastavku sezone momčad će privremeno preuzeti dosadašnji pomoćni trener, Kristijan Polovanec.

Gordon je na klupu Vukovara sjeo je u studenom 2024. godine i u kratkom vremenu ostavio dubok trag – vodio nas je do povijesnog uspjeha, ulaska u Supersport Hrvatsku nogometnu ligu, čime je ostvario san generacija naših igrača, navijača i svih ljudi koji žive ovaj klub.

Vukovar od srca zahvaljuje Gordonu na svemu što je napravio i što je dao za ovaj klub, za grad i za naše navijače. Njegova uloga u stvaranju jednog od najvećih uspjeha u povijesti Vukovara ostat će zauvijek upisana zlatnim slovima.

Šifo, želimo ti puno sreće i uspjeha u daljnjoj trenerskoj karijeri!”.