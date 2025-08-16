Gonzalo Garcia pred nastavak sezone: ‘Dinamo je jači od svih, ali…’

Hajduk u nedjelju od 21 sat na Poljudu dočekuje Slaven Belupo. Treće kolo HNL-a za Splićane dolazi nakon razočaravajućeg ispadanja od albanskog Dinama Cityja iz Tirane. Treću uzastopnu domaću prvenstvenu utakmicu najavio je na konferenciji za medije urugvajski trener Gonzalo Garcia.

Ovo je 15. godina zaredom da je Hajduk ispao iz Europe. Moje pitanje je jeste li poslije utakmice razgovarali s čelnicima što i kako dalje. Čak i o vašem statusu?

“Znam da je prošlo 15 godina. Nisam pričao s predsjednikom ni o čemu, nema razloga za razgovor. Naš plan se ne mijenja neovisno o tome jesmo li ispali ili ne.

Garcia: Neću plakati, imali smo puno šansi. Livaja? Dobro radi, ali napadač mora zabijati Brojke koje pokazuju koliko je Hajduk neozbiljno i loše vođen, europske blamaže nisu slučajnost

Jeste li svjesni pritiska koji vas čeka svaku narednu utakmicu koja će vam biti skoro finalna?

“Svjestan sam toga. Znao sam da su ljudi strastveni, ali znao sam to i prije nego sam došao. Došao sam s idejom da stvorim ekipu na temelju onoga kako ja vidim nogomet. Ljudi su razočarani jer smo ispali iz Europe, ali za nas je bilo jako teško igrati na dva fronta. Posebno za neke igrače. Razumijem da su ljudi razočarani, razočaran sam i ja jer smo u dvije utakmice imali 15 šansi, a oni su imali pet. Ipak, činjenica je da nismo spremni za taj broj utakmica. Moj zadatak je da stvorim ekipu koja će igrati onako kako želimo i to je ono čemu sam posvećen.”

Neki mediji su napravili anketu u kojoj su navijači rekli da bi ga rado prodali. Kakvo je vaše mišljenje?

“Livaja se trudi dati najviše od sebe. Normalno je da ga se kritizira jer je on glavno lice kluba, ali to je dio igre. Siguran sam da je on opušten, zna da može više, ali i da mi očekujemo više. Ja očekujem više od svih. Bitno je da radi stvari koje mi od njega tražimo, a polako dolazimo do toga.”

Kako sutra pobijediti Slaven Belupo?

“Moramo igrače prvo pripremiti fizički. Moglo se protiv Dinama vidjeti da je nama ta utakmica teško pala. Jučer navečer smo odradili trening, jedan imamo i danas navečer. Odabrat ćemo igrače koji su u najboljem stanju i koji su mentalno najspremniji za utakmicu. U ovom trenutku ne znam tko će sutra igrati. Vidjet ćemo tko će biti u najboljem stanju. Ne znam jesmo li najbolja ekipa u ligi, ali znam da možemo biti dobra ekipa. Za to treba vremena.”

Garcia se potom dotaknuo i Ivušića.

“Ivušić nam je važan, tek je došao. Odmah se stavio na raspolaganje. On je top klasa vratara i dobro radi. Nekad se dogodi kiks, ali važna je uvijek sljedeća akcija. Generalno, ima mentalitet kojeg želimo i dobro se prilagodio. Pravi je profesionalac, a ostalo će doći. Imao je kiks, ali nas je i spašavao. On je miran i sjajno radi. Silić je jako talentiran, ali nije igrao ni u Lokomotivi ni u Sloveniji. Moramo ga pripremiti prije nego što zaigra. To se sad dogodilo Mlačiću koji je top talent. Ali, bacili smo ga lavovima jer nismo imali opcija. On ima klasu za igrati u Serie A. Za Silića sam siguran da će kad tad postati prvi golman Hajduka, ali to nije preko noći.”

Je li Livaja spreman za Slaven?