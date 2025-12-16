Gonzalo Garcia napravio neobičan potez nakon pobjede u Maksimiru

Robert Matić / HNK Hajduk

Trener Hajduka Gonzalo Garcia povukao je neuobičajen potez.

Nakon pobjede protiv Lokomotive 3:1 na Maksimiru, igrači Hajduka dobili su svojevrsnu nagradu.

Budući da je sljedeća prvenstvena utakmica protiv Vukovara na rasporedu tek u nedjelju, Garcia je igračima dao čak tri dana bez treninga.

Bijeli su slobodni u nedjelju, ponedjeljak i utorak. Igrači se na Poljud vraćaju u srijedu kada počinju pripreme za posljednji dvoboj u prvom dijelu sezone, javlja Dalmatinski portal.

Hajduk je trenutno drugi u prvenstvu, s bodom zaostatka za vodećim Dinamom.

