Goal o Pukštasu: ‘Ovog bi ljeta mogao ostvariti veliki transfer’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Engleski Goal raspisao se o mladoj nadi Hajduka.

Ove sezone Rokas Pukštas postigao je osam golova u svim natjecanjima te je drugi najbolji strijelac Hajduka. Ispred njega je samo Michele Šego, koji je zabio njih deset.

Englezi su se raspisali o Pukštasu u odlomku koji nosi podnaslov “Rokas Pukštas, najvrući Amerikanac“.

“U hrvatskoj ligi ističe se visoko ocijenjeni mladi američki igrač Rokas Pukštas, koji u dresu Hajduka iz Splita igra u sjajnoj formi. Postigao je pogodak u svakoj od posljednje dvije utakmice i dominira na poziciji “desetke”. Hajduk ove sezone ne uspijeva držati korak s Dinamom, ali čvrsto se drži u borbi za europska natjecanja.

Pukštas će biti ključan u tim nastojanjima, a nije isključeno da 21-godišnjak igra i za svoj sljedeći transfer. Ako nastavi s dobrim igrama, ovog bi ljeta mogao ostvariti velik transfer i tako se približiti pozivu u američku reprezentaciju. Dobar nastup protiv Lokomotive zasigurno bi mu popravio izglede”, stoji u Pukštasovu opisu.