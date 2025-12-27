Gdje će hrvatska ‘jedinica’? Turski novinar: ‘Tri kluba žele dovesti Livakovića, odluka je na Fenerbahčeu’

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković ove je zime na meti brojnih klubova iz najjačih europskih liga.

Nakon što je ranije danas turski novinar Ekrem Konur objavio kako je Genoa poslala Fenerbahčeu ponudu vrijednu četiri milijuna eura, stižu nove informacije iz Turske.

Naime, Doruk Tecimer, novinar TRT Spora specijaliziran za praćenje Fenerbahčea, objavio je na X-u kako su se za Livakovića zainteresirala još tri kluba iz sedam najjačih europskih liga, što dodatno potvrđuje veliki interes za hrvatskog golmana.

“Ekskluzivno. Novi timovi koji su od predstavnika igrača saznali uvjete za transfer Dominika Livakovića su Ajax, Brest i Verona. Iako se hrvatski vratar trenutno želi vratiti u Dinamo Zagreb, konačnu odluku donijet će Fenerbahče. Pregovori su u tijeku”, napisao je turski novinar na X-u.

Podsjetimo, Dominik Livaković trenutačno je rezervni vratar Girone, u koju je prošlog ljeta stigao na posudbu iz Fenerbahčea. Hrvatski reprezentativac odlučio je napustiti Španjolsku zbog nedostatka minutaže te bi se tijekom siječanjskog prijelaznog roka trebao vratiti u Tursku.

