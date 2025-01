Gattuso: Sutra očekujemo Mlakara, a ja sad idem u krevet odmoriti

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela / HNK Hajduk

Trener Hajduka Gennaro Gattuso otkrio je dojmove nakon što je njegov Hajduk sa Slaven Belupom odigrao neriješeno (0:0).

Na neuvjerljiv je način Hajduk okončao prvi dio sezone, a na jednaki je način startao u drugom dijelu. Nakon 0:0 protiv kluba iz Koprivnice drugoplasirani Hajduk ima dva boda manje od vodeće Rijeke, dok sada ima pet bodova više od trećeg Dinama. Slaven Belupo je ostao na šestom mjestu ljestvice.

“Nedostajao nam je jedan udarac nogom da pobijedimo. Belupo je dobra momčad, dobri su u brzom otvaranju, zaustavljali smo ih ali falio nam je taj jedan dodir. Moramo nastaviti raditi, dolazimo nakon mjesec dana neigranja. Odradili smo pripreme, no imamo manjak kvalitete za kreaciju, tu se trebamo popraviti. Šego? Imao je temperaturu, imam je i ja. Rusin je stigao, sutra očekujemo Mlakara i to bi trebalo biti to u napadačkom dijelu igre”, rekao je trener Hajduka Gennaro Gattuso.

“Sad idem u krevet, probat ću se odmoriti”, zaključio je trener Hajduka.