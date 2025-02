Gattuso: Prioritet nam je bio da ako netko treba otići da to bude Durdov

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela / HNK Hajduk

Lokomotiva i Hajduk odmjerit će snage u nedjelju u 12:50 u sklopu 20. kola SuperSport HNL-a. Prvotno je susret trebao biti odigran u Kranjčevićevoj s početkom u 17:30, no termin je pomaknut zbog finala Svjetskog prvenstva u rukometu, koje započinje u 18 sati.

Hajduk nije najbolje otvorio proljetni dio sezone, odigravši bez golova protiv Slavena na Poljudu. Trener Gennaro Gattuso najavio je nadolazeći dvoboj s Lokomotivom.

“Nema Lovre Kalinića, mjesec dana ima problema s teškom gripom. Michele Šego ovaj tjedan nije trenirao, pod fibrom, Skelin i Skoko isto, a vidjet ćemo što će biti s Bornom Buljanom. I on je pod temperaturom, jučer je trenirao“, rekao je Gattuso u uvodu konferencije za medije.

“Mogu govoriti samo o nama. Ne poznajem druge i imaju li probleme. Svi znamo da Hajduk ima financijskih problema i da mora nekoga prodati do 15. veljače. Durdov, Prpić, Pukštas… Ako tražimo neku cifru za našeg igrača, a drugi nude pola od toga onda treba odlučiti hoće li se prodavati po ponuđenoj cijeni.

Kada momčad od 20 godina bude prvak 19 godina, onda je jasno da je riječ o klubu koji se bavi ‘drugim sportom’. Pobjeđuju u Ligi prvaka, a nisu prošli dalje samo zbog bolje gol razlike. Rijeka je prodala najbolje igrače, ali i dalje su bez poraza. Dinamo vidim kao najvećeg favorita za naslov. Možemo se boriti s njima, ali oni su glavni favoriti. “

O potencijalnim odlascima

“Prioritet nam je bio da ako netko treba otići da to bude Durdov. Tu bi bila najmanja šteta, a i pomoglo bi se financijski. Od početka, otkad sam ovdje za Prpića smo rekli da čekamo kraj sezone. Za njega nismo pričali da postoji mogućnost da ode.”

Dotaknuo se i odlaska Šarlije

“Zvone je htio igrati, želio je biti protagonist. Ja mu to nisam mogao omogućiti. Odabrao je odlazak na posudbu. Skelin je dobar profil igrača. Do sada je odigrao jednu utakmicu. Kao beka sam ga koristio samo na pripremama. On je centralni branič. Još uvijek gledamo tržište i vidjet ćemo hoćemo li nekoga dovesti. “