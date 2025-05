Gattuso: Priče o namještanju su za kafiće, a teško je očekivati da će kiksati i Rijeka i Dinamo

Podijeli :

Hajduk sutra od 17 sati gostuje kod Šibenika u posljednjem kolu SuperSport HNL-a.

Splićani još uvijek imaju matematičke šanse za osvajanje naslova, no za to im, osim pobjede, trebaju i kiksevi Rijeke i Dinama.

Utakmicu je na konferenciji za medije najavio trener Gennaro Gattuso, kojem će to biti posljednji susret na klupi Hajduka.

Kako je bilo pripremati momčad za Šibenik, treba dobiti i čekati druge rezultate? Osjećate li naboj?

“Nije lako pripremati ovakve utakmice, zadnji je tjedan prvenstva, mnogo je upita da se potpisuju majice, dresovi… Mnogi igrači završavaju svoje ugovore, ali napravili smo sve što smo trebali i priprema je prošla normalno. Neće biti jednostavno, Šibenik će dati sve od sebe, ali na nama je da odigramo najbolje i da gledamo druge terene.”

Vjerujete li da će doći do nekakvog namještanja rezultata?

“Ništa me ne iznenađuje u nogometu, ali to su rasprave za kafiće. Mi na to ne možemo utjecati, na nama je da odradimo svoje najbolje što možemo.”

Hoćete li u sustavu iz zadnje utakmice istrčati i na Šubićevcu?

“Da.”

Kakav Šibenik očekujete?

“Sigurno će biti živa momčad. Vidjeli ste kako su odigrali s Rijekom prije dva tjedna, nisu zaslužili izgubiti. Fokusirani su na Santija. Neće biti poklona za nas i trudit će se ugroziti nas.”

Hoćete li od početka pritisnuti Šibenik?

“Naravno da bih volio da zabijemo odmah, ali to ne možemo kontrolirati. Idemo na pobjedu.”

Organizirate li nekakvu feštu u slučaju da se dogodi čudo i Hajduk postane prvak?

“Mi trebamo pobijediti i nama je važno samo sutra. Teško je očekivati da će kiksati i Rijeka i Dinamo, ali ja bih volio da budemo prvaci i da slavimo i sutra i u narednim danima.”

Kako komentirate Napolijevu titulu kao njegov bivši trener?

“Čestitke igračima, stožeru, mom kolegi Conteu, predsjedniku De Laurentisu i cijeloj regiji. Digli su se u odnosu na prošlu sezonu, kada su bili deseti. Zasluženo su prvi i to me raduje.”

Kako usporediti De Laurentisovo upravljanje Napolijem i ovo u Hajduku?

“Tamo je vrlo lako shvatiti kako se upravlja, De Laurentis ima novac i novac upravlja klubom. Ovdje je drugačije. Imate predsjednika, ali i nadzorni odbor. Dvije struje koje upravljaju, zajedno s navijačima. Napolijem se upravlja na način kao dosta bogatih klubova u Europi.”