Gattuso: Određena dinamika u Hajduku ne funkcionira. Lučić? Ova utakmica je bila masakr za njega

Robert Matić / Hajduk.hr

Trener Hajduka komentirao je poraz protiv Dinama koji je Splićane vjerojatno izbacio iz borbe za naslov.

Nakon velikog derbija na Poljudu došlo je do obrata na vrhu ljestvice, nogometaši Dinama su zasjeli na prvo mjesto nakon pobjede protiv Hajduka od 3-1 (0-0) u 33. kolu HNL-a.

Pred 32.000 gledatelja Dinamo je nastavio pozitivan, a Splićani negativan niz. Sada je Dinamo prvi i ima 58 bodova. Po 56 imaju Rijeka i Hajduk, s tim da riječki sastav ima utakmicu manje koju će odraditi na domaćem terenu protiv Gorice u nedjelju.

Svi su golovi postignuti u drugom poluvremenu, a Dinamo je poveo u 51. minuti nakon velike pogreške domaćeg vratara Ivana Lučića. Strijelac je bio Julien Pierre-Gabriel. Hajduk je izjednačio u 56. minuti golom Marka Livaje, ali je u 65. Sandro Kulenović glavom zabio za novo vodstvo i 2-1 Dinama. Sve je zaključeno u 102. minuti kada je Petar Sučić bio strijelac za konačnih 3-1.

Nakon utakmice, na konferenciji za medije pojavio se trener Splićana – Gennaro Gattuso.

Je li nervoza nakon sudačkih odluka utjecala na rezultat?

“Ostavljam vama da to komentirate. Stranac sam, nisam Hrvat. Vi procijenite. U drugom poluvremenu uzimam loptu, imamo situaciju tri na tri, a sudac prekida igru. To me zasmetalo. Ostalo ste sve vidjeli.”

Ima li Hajduk još šanse za prvo mjesto?

“Dinamo je kvalitetnija momčad. Iskusni su, talentirani su, osvojili su mnogo. Nisu jaki kao ekipa, već imaju jake pojedince. Zadovoljan sam ovom utakmicom. Ostaje žal za bodovima u protekle četiri utakmice. Da smo možda odigrali na ovaj način te bodove ne bismo prosuli.”

Pet utakmica, dva boda. Kako objašnjavate raspad momčadi u najvažnijem dijelu sezone?

“Mislim da se nismo dobro nosili s pritiskom. Glavna odgovornost je na meni. Nisam to dobro iskontrolirao. Loše sam pročitao određene aspekte. U zadnjih nekoliko kola imali smo dosta crvenih kartona, nismo dobro reagirali. ‘Skratila’ nam se ruka.”

Je li vrijeme za promjenu na vratima u budućnosti?

“Neću biti licemjer. Ova utakmica bila je masakr za Lučića. Toni je na klupi, on je budućnost. Lucho će jako teško podnijeti ovaj poraz. Logika nalaže da dođe do promjene vratara.”

Je li vam ovo najteži poraz u trenerskoj karijeri?

“Ne, doživio sam dosta poraza. U Napoliju smo remizirali zadnju utakmicu protiv Verone, da smo pobijedili bili bismo drugi. Završili smo peti. Izgubio sam jedno finale Talijanskog kupa, dva superkupa. Svaki poraz peče. Moji igrači su dosta patili u svlačionici. Kvaliteta? Nisam rekao da moji igrači nisu kvalitetni. Hajduk je uspješna momčad HNL-a u gotovo svim kategorijama.”

Može li Hajduk i dalje do titule?

“Bit će jako teško. Dinamo igra tri utakmice kući. Imaju najveću šansu. Naša obveza je zaključiti prvenstvo u najboljem svjetlu.”

Hajduku se nije prvi put dogodio raspad u drugom dijelu sezone. Gdje Hajduk griješi, u čemu je problem?

“Hajduk je veliko ime, klub s bogatom povijesti. Određena dinamika kluba ne funkcionira, ali ne bih govorio o detaljima. Kada se priča o jednom ovakvom klubu, mora se reći da je pritisak ogroman. Znate da se već godinama neke stvari događaju. Imamo spektakl kada igramo kući, ali i u gostima. Treba sagledati klub u 360 stupnjeva. Vi to znate i bolje od mene. Godinama se događaju iste stvari. Treba dosta vremena da bi se razumio ovaj klub. Za biti prvak ne treba gledati samo nogometni aspekt. Zavolio sam ovaj klub, isprike 35.000 ljudi koji su došli na utakmicu. Nisam neupućen u situaciju, stalno se ponavljaju neke stvari.”

Hoće li biti nepravda ako Marko Livaja karijeru završi bez titule prvaka?

“Marko najviše želi trofej. Vjerujemo i dalje. Ovo je bila ključna utakmica. Nikome ništa ne poklanjam u karijeri. S 12 godina sam otišao od kuće, znojio sam se, kao i on. Momci su dali sve. Odgovornost je moja. Provest ćemo na kraju sezone analizu, ali već sada su mi stvari jasne. Nismo očekivali da će Dinamo izgubiti osam utakmica, zatekli smo se u ovoj situaciji. Gorčina ostaje u našim ustima.”