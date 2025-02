Gattuso: Još uvijek ima dovoljno ‘otrova’ kod mene, jednom kad odem ću objasniti što me mučilo

Podijeli :

Robert Matić/HNK Hajduk Split

Hajduk u subotu na Poljudu dočekuje Osijek u derbiju 23. kola SuperSport HNL-a, u situaciji kada se Splićani nalaze na drugom mjestu ljestvice s 41 bodom, jednim manje od vodeće Rijeke i tri više od trećeplasiranog Dinama.

Ipak, nastavak 2025. godine nije bio obećavajući za Hajduk, koji je u četiri odigrane utakmice upisao samo jednu pobjedu. Slično je i s Osijekom, koji se s 30 bodova nalazi na četvrtom mjestu i koji je također ostvario samo jednu pobjedu u nastavku sezone.

Trener Hajduka Gennaro Gattuso pred utakmicu je istaknuo kako očekuje teškog protivnika koji igra agresivan i vertikalan nogomet.

“Jako su neugodni, igraju u formaciji 5-3-2. Jako su agresivni i vertikalni kada imaju posjed. Moramo biti jako oprezni.”

kaže kako je navikao na kritike te da ne prati medije.

“Ne čitam ništa jer ne razumijem hrvatski jezik. Već godinama ne čitam ništa. Svjestan sam da sam ja prvi odgovoran kada stvari idu loše. Navikao sam kritike. Postoje ljudi koji govore hrvatski jezik, nekad me nazovu, ali normalno je da se kritizira, navikao sam. Neki me voli, neki ne. Tako je bilo dok sam bio igrač, takav je svijet. Ako te svi vole onda nije dobro.”

“Moram razjasniti situaciju s Lovrom Kalinićem. Imao je varičele, mononukleozu. Trenira odvojeno zadnjih 15 dana. On je jedini naš igrač izvan pogona. Jan Mlakar je imao blagu temperaturu jutros pa nije trenirao. Vidjet ćemo kakav će biti sutra.”

Mislite li da se momčad može podići u iduće tri utakmice?

“Jako vjerujem u ovu momčad. Zahvaljujem im što daju sve od sebe. Bod smo od Rijeke, tri boda ispred Dinama. To je zasluga igrača i mog stožera. Osam mjeseci smo ovdje. Mogu reći da nijedan trening igrači nisu pogriješili. Do kraja nas dijeli 14 utakmica, zaostajemo samo bod. Zahvaljujem se mojim igračima. Znam da novinari i navijači imaju svoje mišljenje. Kritike su tu, one stoje, ali sve zahvale idu igračima.”

Imate li energije za podignuti momčad?

“Osjećam se uvijek dobro. Imam uvijek motiv. Moj motiv i energija se nisu smanjili niti malo. Mogu me mučiti određene stvari. Možda jednom kad odem to objasnim. Energija je tu, onaj tko mi postavi ovo pitanje kao da me ne poznaje dovoljno. Još uvijek ima dovoljno “otrova” kod mene. Moji prijatelji znaju da kad igram na balote i na karte ne želim izgubiti.”

Hajduk je dosta bodova prosuo u tzv. malim utakmicama. Što to govori o vašoj momčadi i o HNL-u?

“Konkurencija je jako teška u ovoj ligi. Svaka utakmica je teška. Male momčadi pobijede Rijeku, Hajduk i Dinamo. Takva je ova sezona. Mnogo je prepreka ispred nas. Moramo popraviti igru, vjerujem da možemo zajedno napraviti dobre stvari. Dojam je da Hajduk uvijek igra isto, bez obzira s kim se igra.”

Namjeravate li nešto mijenjati u stilu igre za nadolazeće utakmice?

“Nije istina da sve utakmice igramo na isti način. Postoje neke sličnosti u našoj igri protiv Istre i Belupa. Druge utakmice nismo igrali na isti način. Normalno je da postoje neke iste stvari, ali svaku utakmicu pripremamo posebno. Strategija nam se mijenja ovisno o protivniku.”

Osvrnuo se na situaciju sa Žaperom, Pukštasom i Melnjakom

“Žaper dolazi nakon jako teške ozljede. Nema ritam utakmica, još nije na 100%. U ovih mjesec i pol dana koliko trenira s nama dogodi mu se nešto pa stane. Zato ga ne forsiramo. Pukštas je moj tehnički odabir da ne igra. Nema pritiska da mora igrati da se proda. Ali, sve pohvale za njega, trenira maksimalno. Melnjak isto daje 100% od sebe. Diallo igra u jako dobroj formi. Nemam ništa protiv Melnjaka, vrlo ga cijenim, zaslužuje više. Odličan igrač koji se uvijek zalaže.”

Jeste li imali plan sa sportskim direktorom vezano za transfere u zimskom prijelaznom roku?

“Svi znate kakva je situacija u klubu. Ova pitanja me nekad nasmiju. Kada imate novca onda birate dućane od pet zvjezdica, a kada nemate idete u jeftinije. Naravno da sam pričao sa sportskim direktorom. Bilo je igrača koji su bili u izlogu, ali se nisu prodali jer ako neki igrač vrijedi pet milijuna eura, a dođe ponuda od milijun i pol, onda je jasno da ga nema smisla prodati.”

Što priželjkujete u utakmici Rijeke i Dinama i gdje je ključ utakmice s Osijekom, možda Šego?

“To nije Šego, već cijela momčad zajedno. Trebamo odigrati veliku utakmicu i pokušati tri boda ostaviti kod kuće. Za utakmicu u Rijeci nema smisla niti željeti, idemo mi pobijediti svoju utakmicu.”