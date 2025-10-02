Garcia: Uživo sam mislio da je zaleđe, ali… Ne vjerujem u teorije zavjere

Podijeli :

Trener Hajduka Gonzalo Garcia najavio je gostovanje u Vukovaru u sklopu 8. kola HNL-a (subota, 15.45 sati)

Protiv Vukovara su bez Marka Livaje, je li Rebić spreman i tko će biti kapetan?

“Da, Rebić je spreman. Vidjet ćemo hoće li biti napadač ili neka druga pozicija. Kapetan? Ako Krovinović bude igrao, onda on. Ako ne, netko drugi će bit. Ali nije ni važno.”

Koliko je Luka Hodak blizu da prvi put zaigra?

“Što se mladih igrača tiče… Mlačić dobro radi i uvijek ima mogućnost igrati. Hodak također dobro radi, blizu je. Nitko u ekipi nema zacementirano mjesto. Na dosta pozicija nisam u potpunosti sretan. Ako nastavi ovako raditi, dobit će šansu.”

Hoće li biti isti sustav kao protiv Lokomotive?

“Još nismo imali laku utakmicu, posebice u gostima. Vukovar igra dobro kod kuće, pobijedili su protiv Rijeke, a mi to nismo uspjeli. Teška utakmica. Ako upišemo bodove unaprijed, napravit ćemo veliku grešku. To nikad ne smijete napraviti. “

Ostaje li Gonzalez u početnih 11?

“Ne znam, nikad neću otkriti sastav. Imali smo grešaka u obrani. Ako kažemo da ih je napravio samo Edgar, lažemo. Mislim da je Šarlija odigrao dobro, ostali baš i ne. Nitko nije bio odličan, ali borili smo se, bili smo dobri u prvom dijelu. U drugom poluvremenu smo se mučili i radili greške, ali bilo je i dobrih poteza. Sada je cilj ispraviti greške.”

Komentirao je i Vukovar.

“Vukovar je u svim utakmicama kod kuće bio ravnopravan. Ima opasne i brze igrače prema naprijed, napadač im dobro zadržava lopte. U dosta utakmica su zaslužili više nego što su dobili. Protiv Rijeke je bila dosta otvorena utakmica. Sad imaju novog trenera i najviše smo se fokusirali na utakmicu sa Silvijom Čabrajom. Ali sigurno je da su dobra ekipa.”

Slijedi im dugo putovanje do Vinkovaca… Je li to problem za momčad?

“Ako razmišljamo o tome kako nas čeka dugo putovanje i ako se žalimo da nas bole leđa, onda je to problem. U Istri nismo imali takav problem, uživali smo u putovanjima, a tako je zasad i ovdje. Igrači su pozitivni, sve ovisi o vašem načinu razmišljanja. Naravno da nije lijepo biti u busu osam sati, ali i drugima je tako kad dolaze kod nas.”

Je li Hajduku lakše igrati kod kuće ili u gostima?

“Moramo biti snažni kod kuće, a u gostima je uvijek teško. Svugdje moramo biti dobri. Igra se 11 na 11, ništa se ne mijenja, mijenja se to što kod kuće poznajete uvjete i naviknuti ste na njih. Podloga, veličina terena mogu utjecati, ali ne bi to trebao biti velik problem. Plan i ideja bi trebali biti isti.”

Otkrio je što misli o situaciji s VAR-om i to što je snimka na kojoj se vidi da Livaja nije u zaleđu puštena tek tri dana kasnije.

“Nisam to puno pratio. Uživo sam mislio da je zaleđe, ali po slici sam vidio da nije. Ne mislim da postoji bilo kakva zavjera, ne vjerujem u to. Nije bilo zaleđe i to se vidjelo. Bilo bi bolje da je odmah puštena ova slika, ali ne vjerujem u zavjere. Ne osjećam se kao da smo dosad imali pomoć sudaca i ne želim je imati.”

Osim Livaje, tko još nije spreman za Vukovar?

“Durdov ima problema s gležnjem, također i Bamba još od Dinama. Skelin je dugoročno ozlijeđen. Durdov i Bamba ne treniraju s ekipom i nisu se oporavili.”

Izgleda li Vukovar kao da mu treba vremena da se navikne na novu ligu?

“Slažem se. Kad ulazite iz druge lige, morate se naviknuti i prilagoditi novim protivnicima. Prije ste bili najjači u svojoj ligi, a sad nastojite biti u sredini. Treba vremena, drugačiji je ritam, drugačiji su protivnici. Ovdje te možda više napadaju nego u drugoj ligi. Bore se, ponekad gube zbog raznih stvari, ali dobri su. Prošli put su izgubili, ali imali su šansi i mogli su ostvariti bolji rezultat.”

Čabraja na klupi Vukovara?

“Puno puta smo igrali jedan protiv drugog. On ima svoj potpis, kao i svaki trener. Direktan je, voli igrati prema naprijed, puno ubačaja, agresivan je. Bio je dobar u Lokomotivi. Teško je igrati protiv takvog nogometa ako niste dobri, ako niste sigurni na lopti. Trebat će mu vremena da to uvede i u Vukovar, ali pokušat će. Očekujemo agresivnu ekipu koja će napadati gol s puno igrača.”

Pitali su ga novinari i može li se od Hajduka očekivati 12 bodova u iduće četiri utakmice, četiri gostovanja?

“Ne vidim u budućnost, ne znam. Vidjet ćemo kako će se utakmice razvijati. Nikad nisam sretan bodom i nikad ne idem po remi, ali nikad ne znate kako će se utakmica razviti.”