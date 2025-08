Garcia otkrio Rebićev status pred utakmicu s Dinamom

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Navijači Hajduka željno iščekuju debi novog velikog pojačanja.

Nogometaši Hajduka u četvrtak na svom Poljudu dočekuju albanski Dinamo City u okviru trećeg pretkola Konferencijske lige.

Nakon prolaska u tijesnom dvomeču protiv Zire, Splićani u ovaj susret ulaze s ulogom velikog favorita, a utakmicu je na konferenciji za medije najavio trener Hajduka – Gonzalo Garcia:

“Dobra ekipa, drugačija od ovih koji smo dosad igrali. Inzistiraju na presingu, napadaju. Gledali smo utakmice koje su uglavnom kontrolirali. Imaju kvalitetu u sredini i brzinu u napadu. Bit će težak protivnik”, kazao je španjolsko-urugvajski stručnjak o albanskoj momčadi.

Usporedio je Ziru i Dinamo City:

“Zira je bila jako težak protivnik, mislim da ljudi ne znaju koliko su dobri. I Dinamo je jako dobar. Povijest pokazuje da je svaki protivnik u Europi težak. Ako ne budeš na najboljoj razini, možeš ispasti. To je priča kluba zadnjih godina. Moramo odigrati na maksimumu, igrači marljivo rade, može se vidjeti da napredujemo. Jasno im je da je to jedini put. Ni u ligi ni u Europi ne možete misliti da je nešto lako. Ljudi često tako pogriješe u nogometu. Svi znaju što rade i svi imaju dobre igrače.”

Očekivano, novinare je interesiralo hoće li Ante Rebić zaigrati od prve minute:

“Ne. Kratko je s nama, kratko trenira. Nije spreman za igru od prve minute. Vidjet ćemo hoće li ući, ovisit će o tome kakav će biti danas i kakva će biti utakmica”, zaključio je.

Mnogi tvrde kako je iskusni 58-godišnji strateg, Ilir Daja najveća snaga Dinama:

“Po meni, igraju drugačije i igraju dobro. Njihov trener je već osvajao albansku ligu s drugim ekipama. Imaju ideju i to je dobro za njih.”

Osvrnuo se na poneke ljutite reakcije koje je imao na klupi tijekom uvodnih utakmica Hajduka u aktualnoj sezoni:

“Što se duela tiče, možete ih dobiti ili izgubiti, ali u njih morate ući sa sto posto. Ljutim se kad nešto možete napraviti lako, a odaberete teži način. Ako to napravite pet puta, naravno da ću se naljutiti. Kad nemamo loptu, pod stresom sam. Igrači su ljudska bića, mladi su dečki i daju sve od sebe, a ponekad je glava brža od nogu pa pokušate otići na točku D, a ne prođete točke A, B i C. Idemo korak po korak. Od igrača tražimo stvari koje su ponekad teške, ali uspjeli smo to u drugom klubu tako da i tu to moramo moći napraviti.”

Nije htio puno govoriti o sastavu, a komentirao je i ozlijeđenog Skelina:

“Neću puno pričati o sastavu i promjenama. Ne brinem se oko fizičke pripremljenosti igrača. Što se Skelina tiče, u petak će imati operaciju. Znam da oporavak neće trajati mjesec ili dva, trajat će dulje. Zasad to ne možemo znati, tek nakon operacije ćemo znati. Možda će biti tri, možda šest mjeseci.”

Novinari su ga pitali bi li bio zadovoljan s pobjedom od 1:0:

“Ovisno o tome kakva bude utakmica. Uvijek želimo zabijati i stvarati prilike. Ne znam, nije lako pitanje. Želimo pobijediti što više možemo, ali igramo protiv ekipe koja također želi pobijediti.”

Upitan je ima li Hajduk, prema njegovom mišljenju, ulogu favorita u ovom dvoboju:

“Ne znam. Reći da je netko favorit ili ne… Hajduk je favorit protiv gotovo svake ekipe sad. Iskreno, mislim da protiv Zire nismo bili favoriti. Ne znam jesmo li favoriti protiv drugih ekipa. Mislim da smo ekipa koja raste. Ako damo maksimum, trebali bismo biti favoriti, ali teško je reći. Vidjet ćemo na utakmici. Da smo veći klub, to je jasno, ne mogu reći suprotno.”

Utakmica se igra u četvrtak na Poljudu s početkom u 21 sat.