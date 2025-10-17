Garcia otkrio: ‘Livaja nije spreman, opet je osjetio bol’

Podijeli :

Trener Hajduka Gonzalo Garcia najavio je okršaj s bivšim klubom, Istrom 1961.

Istra i Hajduk igraju u nedjelju u 16 sati Puli utakmicu 10. kola HNL-a. Hajduk ima jednako bodova kao i Dinamo na vrhu, a Istra je na petom mjestu.

Utakmicu je najavio trener Hajduka. Prvo je Garcia pričao o Istri.

“Proveo sam reprezentativnu stanku tipično. Normalno smo i dobro trenirali. Neki igrači su se i oporavljali od ozljeda. Znam Istru jako dobro. To je izvrsna ekipa na svim pozicijama. Promijenili su trenera, ali neće se oni puno mijenjati kao momčad. Imaju prepoznatljivu igru i ostvarit će bolje rezultate kroz sezonu.”

Komentirao je Marka Livaju i ostale ozlijeđene igrače.

“Livaja nije spreman. Jedan dan je trenirao s ostatkom momčadi. Osjetio je opet bol. Neće putovati u Pulu s nama. Durdov trenira s momčadi, a Bamba i Pajaziti su se vratili, bili su dobro. Bamba još nije na sto posto, ali je blizu. Pajaziti je na sto posto.”

Desni bek?

“Karačić neće također igrati. Hodak će pokriti tu poziciju. Iznenađenje će biti s kojim ćemo sistemom igre ići. Formacija ne znači ništa. Nismo igrali onako kako sam htio. Sistem vas ne čini više napadačkim ili obrambenim. Ideja je uvijek ista. Poslali smo krivu poruku u Vukovaru. Tamo nam je bilo teško igrati. Sistem ništa ne znači. Stvar je u pristupu.”

Komentirao je dosadašnji dio HNL sezone.

“Igrali smo dosad devet utakmica. Rezultate držim po strani. Oni mogu otići na jednu ili drugu stranu. Igrali smo u 80 posto minuta onako kako sam htio. Bili smo agresivni i dobri. Pobijedili smo protiv Lokomotive, koja je jako dobra. U Vukovaru nije bilo lijepo, ali tamo je teren bio jako težak. Vidjet ćete kakvih će problema Lokomotiva imati tamo danas.”

O povratku u Pulu?

“Istra ima sjajnu ekipu i nije lako pobijediti tamo. Imaju niz od 16 utakmica bez poraza doma. Puno je to i nešto pokazuje. Bit će jako teško. Za mene se posebno tamo vratiti. Bio sam tamo dvije i pol godine, za mene je to drugi dom.

Ne znam kako će me primiti tamo. Vjerojatno neki dobro, a neki ne. Neki će sigurno biti ljuti na mene. Ima uvijek fanatičnih navijača, a fanatizam je uvijek utemeljen na mržnji. Očekujem i da ću vidjeti puno prijatelja. “

Tko će biti kapetan kad nema Livaje?

“Ne znam tko će biti kapetan. Možda opet Šarlija. Ne mislim da je to toliko važno. Šarlija se uvijek bori, pozitivan je i pomaže svima. Njemu sam dao trakicu jer mislim da je tako najbolje. Pukštas može isto dobiti trakicu, nije me briga. Neće igrati bolje zbog toga. To je samo za fotografiju.”

O formaciji:

“Xavi Alonso je igrao s trojicom iza i bio vrlo ofenzivan. Nema veze koji je sustav. Bitno je ne bojati se i igrati dobro. Nisam bio sretan nakon prošle utakmice. Nezadovoljan sam kad pobijedimo, a odigramo loše. Sustav ti ništa ne govori. Treba promatrati namjere koje se žele ostvariti s tim sistemom.”

O Niki Siguru i poziciji desnog bočnog:

“Sigur je stigao danas. Imao je dug put i neće danas trenirati. S nama je, ali vjerojatno neće igrati. Hodak bi trebao igrati. Dobro radi, sluša i primjenjuje sve što mu kažete. Mlad je i mora još puno učiti. Treba mu dati minute. Spreman je za igru, ali moram vidjeti kako će reagirati. Daje sto posto od sebe. Bit će dobar igrač.”