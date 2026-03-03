Garcia otkrio hoće li Livaja zaigrati protiv Rijeke pa poručio: ‘Uvijek se bojim otkaza’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Nogometaši Hajduka u četvrtfinalu Hrvatsko nogometnog Kupa sutra gostuju na Rujevici kod Rijeke (20 sati).

Susret je najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia. Odmah je potvrdio izostanak Šarlije.

“Šarlija neće igrati. Almena je na terapijama, ima problema i treba vidjeti hoće li biti potrebna operacija. Nadajmo se da će biti uskoro spreman”, rekao je Garcia pa otkrio hoće li zaigrati Marko Livaja kojem bi to bila peta uzastopna utakmica:

POVEZANO Pomoćni trener Rijeke zadovoljan: ‘Idemo i po pobjedu protiv Hajduka u Kupu!’ Službeno je: Marko Rog se vratio u HNL!

“‘Igrači misle da mogu igrati svaki put, a ja moram donijeti odluku. Težak je tjedan, treba donijeti mudre odluke. Bit će nekoliko promjena, ne puno. Mislim da se sve zna.”

Boji li se otkaza ako izgubi?

“Uvijek se bojim jer se ovdje trese stolica. No, radim najbolje što mogu svaki dan”, iskren je Garcia koji se osvrnuo i na Rijeku:

“Jako su snažna momčad, imaju dosta igrača, pa ne znate tko će igrati. Agresivni su, ne daju vam prostora. Očekujem dugu utakmicu u kojoj ćemo morati puno raditi da postavimo utakmicu u ritam u koji želimo. Igrali smo tri puta protiv njih i dobili jednom.”

Komentirao je i igru svoje momčadi.

“Posjed lopte nije važan, važnije su stvorene šanse, a imamo ih puno. Budemo li dobro igrali, logično je da očekujemo dobar rezultat. Vidjet ćemo sutra.

Mislim da igramo dobro. Istina je da smo zabili samo jedan gol izvan šesnaesterca, ali imamo dobre šutere, a stvaramo puno šansi. U našim utakmicama ima i po 20 udaraca po golu ili više. Moramo biti gladni, boriti se za loptu. Radimo, sve se može vježbati. Treba biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, time rastu šanse za postizanje gola. To zahtjeva koncentraciju i angažman svih u igri. Nije to solo koncert.”

Je li Rijeci prednost utakmica na domaćem terenu?

“To je činjenica. Istina je i da naši igrači nisu navikli na takav tempo, ali ne mislim da je to prednost Rijeke. U Kupu je sve moguće”, kaže Garcia te otkriva je li s momčadi trenirao penale:

“Ne možete uključiti emociju u vježbu. Svi znaju pucati penal, ali važno je to napraviti u pravom trenutku. Treba imati osobnost, samopouzdanje i puknuti. Jednostavno je. Golmani tu ispadaju junaci.”

Već u nedjelju slijedi derbi s Dinamom na Poljudu. Koja je utakmica važnija?

“Svaka je važna. Želimo proći dalje u Kupu, to je važno zbog Europe, ali postoji i sljedeće kolo. U derbiju svi žele pobjedu. Poraz u njemu bi nas udaljio od Dinama, koji grabi bodove. Puno zabija u svakoj utakmici, ali moramo biti blizu i boriti se koliko možemo.”