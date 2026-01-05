Garcia okupio momčad na Poljudu, dva igrača se pridružuju sutra

Podijeli :

Trener Hajduka Gonzalo Garcia je okupio igrače na Poljudu kako bi započeli s pripremama za nastavak sezone.

Na prvom okupljanju trener ‘bijelih’ na raspolaganju je imao točno 30 igrača, dok će se Ivan Lučić i Ismael Diallo priključit će se momčadi u utorak. Pripreme zbog ozljede propušta Edgar Gonzalez.

Splićani će cijele pripreme odraditi na Poljudu gdje će trenirati, a u planu je odigravanje tri prijateljske utakmice. Hajdukovi suparnici su Croatia Zmijavci, HŠK Posušje i Široki Brijeg.

Prvi susret igra se u Zmijavcima, a ostale dvije utakmice održat će se na domaćem Poljudu te će biti zatvorene za javnost.

Igrači koji su se okupili:

Ivica Ivušić, Toni Silić, Davyd Fesyuk, Ron Raci, Marino Skelin, Zvonimir Šarlija, Branimir Mlačić, Roko Gabrić, Niko Sablić, Šimun Hrgović, Dario Melnjak, Luka Hodak, Fran Karačić, Anthony Kalik, Filip Krovinović, Rokas Pukštas, Ilija Kutia, Marko Capan, Noa Skoko, Niko Sigur, Hugo Guillamon, Adrion Pajaziti, Abdoulie Sanyang, Michele Šego, Roko Brajković, Bruno Durdov, Marko Livaja, Iker Almena, Ante Rebić, Peter Ugwoudo