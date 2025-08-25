Garcia o sukobu s Rožmanom: ‘Trener sam, nisam boksač’

Hajduk je u derbiju na Opus Areni slavio 2:0 protiv Osijeka u 4. kolu HNL-a.
Splićani su poveli u 11. minuti prvim ovosezonskim golom kapetana Marka Livaje. Strijelac za konačnih 2:0 bio je Michele Šego u 66. minuti, a asistirao mu je Livaja.
Na samom početku drugog poluvremena vidjeli smo da je zaiskrilo među trenerima Osijeka i Hajduka. Čitavu minutu su se žestoko prepirali Simon Rožman i Gonzalo Garcia, bilo je tu povišenih tonova i prijetnji prstom, no situacija se ipak smirila i utakmica se nastavila.
Nakon utakmice, trener Hajduka Gonzalo Garcia objasnio je sukob s Rožmanom.
“Čuo sam nešto što mi se nije svidjelo, zato sam skočio. Pričao sam o njemu prije utakmice dobre stvari, tako će i ostati. Imam poštovanja prema svima, ali kad čujem neke stvari onda to poštovanje stavim sa strane. Nisam boksač nego trener, odmah nakon toga sam sjeo na klupu”, rekao je Garcia.
