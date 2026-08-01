Garcia o smjeni i statusu Livaje: ‘Kopamo vlastiti grob ako ovo ne napravimo’

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Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk u nedjelju od 18:30 sati gostuje u Varaždinu u sklopu 1. kola SuperSport HNL-a. Dvoboj stiže u osjetljivom trenutku za obje momčadi, svega tri dana nakon što su doživjele neuspjehe na europskoj sceni.

Splićani su poraženi od Pafosa (4:0 nakon produžetaka) te natjecanje nastavljaju u pretkolu Konferencijske lige, dok je Varaždin nakon poraza od Jabloneca zaključio ovosezonsku europsku priču.

Garcia otkrio: Jedan igrač je igrao ozlijeđen od samog početka Garcia nakon poraza Hajduka: ‘Bili smo dobri u ove dvije utakmice’

Trener Hajduka Gonzalo Garcia na konferenciji za medije najavio je prvenstveni start te se otvorenim rječnikom osvrnuo na pritiske, teški poraz u Cipru i status prvog imena momčadi, Marka Livaje.

Osvrnuvši se na visok poraz u pretkolu Europske lige i medijske špekulacije o smjeni, Garcia je naglasio kako konačni rezultat ne oslikava u potpunosti tijek dvoboja:

“Ne znam o čemu su govorili nakon pobjede, a ne znam ni nakon što smo izgubili. Nismo odigrali dobru utakmicu. Nismo napravili što smo trebali kako bismo pobijedili takvu momčad. Moramo biti na najboljoj razini da bismo pobijedili. A nismo bili, iako smo do 91. minute bili blizu prolaska. To se događa. Čak i nakon 2:0 imali smo priliku za 2:1 i prolazak. Da smo zabili, svi bi bili sretni. Međutim, sada svi misle da je katastrofa jer smo ispali nakon produžetaka.”

Najviše pozornosti privuklo je pitanje o odnosu s Markom Livajom i njegovoj ulogu u prvoj postavi za susret s Varaždinom. Urugvajski stručnjak tom je prigodom bez uljepšavanja i uz dozu emocija poručio:

“Naš odnos je dobar. Ljudi misle da smo Livaja i ja prijatelji ako on igra i da nismo prijatelji ako on ne igra. Ne, mi jesmo prijatelji. Puno je igrao i bio je jako dobar. Razumijem mišljenja o Livaji, ali i ja imam mišljenje. On je jako bitan igrač. Moramo ga pametno koristiti, nekad će igrati u prvih 11, nekad ne. Moramo normalizirati situaciju. Ako sutra Marešić neće igrati, to ne znači da sam ljutit na njega. Marko dobro radi. Kad ekstremno gledamo na sve, nemoguće je raditi. J*** ga, što mogu napraviti? Šego je sjajno igrao, Marko je sjajno igrao. To je nogomet”, rekao je Garcia i dodao:

“Marko je sretniji nego prije. Naravno, želi uvijek igrati pa je razočaran. Ali jako je inteligentan, zna što može dati momčadi u kojoj situaciji. Ako ovo normaliziramo, bit ćemo zdrav klub. Ako ne, kopat ćemo vlastiti grob.”