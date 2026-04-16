Garcia: Novi sportski direktor ima sustav, organizaciju, a to u ovakvim situacijama pomaže

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk sutra s početkom u 17.45 sati igra protiv Slaven Belupa u Koprivnici utakmicu 30. kola SuperSport HNL-a

Bijeli se trenutno nalaze na drugom mjestu prvenstvene tablice s 59 osvojenih bodova, 10 manje od vodećeg Dinama i 23 više od petoplasiranog Slavena. Utakmicu je najavio Hajdukov trener Gonzalo Garcia.

“Tražit ćemo pobjedu. Zadnji put je ondje bila teška utakmica. Oni dobro stišću, organiziranu i zato su na ljestvici tu gdje jesu. Energija u momčadi trebala bi biti dobra. Obje momčadi pune su mladih igrača, kod njih je kombinacija talenta i iskustva, a uvijek su kompetitivni.”

Zdravstveni karton?

“Imamo ozlijeđenog Dialla, Šegu koji je dobio udarac u rebra, ne osjeća se skroz dobro. Sigur ima manjih problema s umorom, ne želimo ga riskirati. Nema ni Hodaka. Almena je prošli i ovaj tjedan trenirao s nama. Putovat će s nama na utakmicu.”

Prve impresije o novom sportskom direktoru?

“Dobre su. Jučer smo razgovarali, prvi dojam je dobar. Normalna je osoba koja želi raditi, ima sustav, organizaciju, a to u ovakvim situacijama pomaže.”