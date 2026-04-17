Garcia nezadovoljan: ‘Protivnik je bio bolji, ovakve utakmice obično gubimo’

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Nogometaši Hajduka stigli su do boda protiv Slaven Belupa u Koprivnici gdje su u 30. kolu SHNL-a remizirali 2:2.

Trener gostiju Gonzalo Garcia nije skrivao nezadovoljstvo nakon utakmice. Objasnio je da smatra da je Slaven Belupo većinu susreta bio bolja momčad te dodao:

“Možemo biti sretni s rezultatom. Mislim da su u većini utakmice izgledali bolje od nas. Nismo dobro ušli u utakmicu, nismo bili pravi. Na kraju možemo biti sretni”.

Iako je Hajduk bio efikasan, Garciju to ne tješi:

“Nisam sretan s činjenicom da smo bili efikasni, trebali smo više kreirati. Kreiranjem se pobjeđuju utakmice. Obično utakmice u koje uđemo s ovakvim pristupom izgubimo. Mislim da nismo bili fokusirani, pristup nije bio dobar. Slaven Belupo je bio energičan, jako dobar. Mi smo momčad koja može igrati dobro i dominirati protiv svakoga, ali isto tako lako možemo izgubiti. Kad nastupimo kao momčad, onda smo jako jaki.

Bili smo slabi, trebali smo jednostavno nešto promijeniti. Slaven Belupo je bio opasan, a mi u napadu nismo bili organizirani. Trebali smo imati ljude koji mogu trčati, a danas ih nismo imali puno.”

Pohvalio je i trenera protivnika:

“Mario Gregurina je odličan trener, jako dobro donosi odluke. Njegova momčad jako je dobra, napravio je odličan posao.

Za kraj je govorio o stanju svojih igrača:

“Almena se tek vratio, da. Jako je važan igrač zbog načina na koji želimo igrati. Falio nam je, ali ne želim da pričamo o pojedincima. Kad nastupamo kao momčad, nije bitno tko igra. To je pobjednički mentalitet, da nastupamo i radimo kao momčad. To je jedini način.

Ne znam puno o ozljedi Krovinovića, ima ozljedu gležnja. Vidjet ćemo”, zaključio je Garcia.