Garcia: ‘Ne znam koliko je ozbiljna Livajina ozljeda’

Luka Kolanović via Guliver Images

Nogometaši Hajduka prekinuli su negativan prvenstveni niz, na svom su Poljudu u utakmici osmog kola HNL-a pobijedili Lokomotivu s 2:0 pogocima Ante Rebića i Anthonyja Kalika.

Nakon pobjede je Gonzalo Garcia prokomentirao susret.

Marko Livaja se ozlijedio

“Odlučio sam promijeniti formaciju nakon što sam analizirao Lokomotivu. Mislim da sam napravio najbolju moguću formaciju. Veći dio igrača nije bio 100% fit, ali morali smo se adaptirati i naći rješenja.

Primili smo dosta glupih golova, zato sam odlučio promijeniti momčad, naći tip igrača koji će biti odgovorniji u obrambenom dijelu. Ne mijenjam ideju, ali mislim da nam je ovo bilo potrebno”, rekao je Garcia u uvodu.

Kakvo je zdravstveno stanje Marka Livaje?

“Livaja je osjetio problem u prvom poluvremenu. Ne znam je li ozlijeđen ili nije, i koliko je teško ako je ozlijeđen.”

Momčad se nakon izlaska Rebića povukla dosta nisko?

“Hugo i Pajaziti su počeli gubiti energiju. Forsirali smo neke situacije. Bili smo umorni. Volim napadati i pritiskati, ali to nije uvijek moguće. Vidjeli ste u prvom dijelu dok smo imali energije da smo izlazili dosta visoko.”

Kako ocjenjujete igru Karačića?

“Radio je ono što očekujemo od njega. Po meni nitko danas nije odigrao odličnu utakmicu, ali borili smo se kao i momčad. Ovdje često variraju mišljenja. Igrač odigra dobro odmah je zvijezda i obratno. Fran je dobar, ali može biti bolji, kao i svi, uključujući i mene. Ima pravi mentalitet.”

Planirate li i dalje mijenjati formaciju?

“Trenirali smo jedan dan ovu formaciju, ali sam osjetio da moramo biti sigurniji. To sam radio u prošlosti, u Istri također. Ne u proteklih šest mjeseci, već u prvom mandatu. Često sam tada igrao s trojicom igrača nazad.

U veznom redu nemamo dosta igrača koji imaju ‘mindset’ za obrambeni dio. Ne znam hoćemo li i dalje igrati ovako, ali ovo je bio najbolji način za Lokomotivu. Uvijek je teško mijenjati nešto kada imaš samo jedan dan za trening.”

Kako gledate na nadolazeću seriju gostovanja?

“Na vrhu smo lige. Igrali smo dobrih utakmica, nekad i kad smo izgubili. Sretan sam i pozitivan.”

Što ako Livaja ne bude spreman za utakmicu protiv Vukovara?

“Ne znam, moram vidjeti tijekom idućeg tjedna. Na toj poziciji mogu igrati Rebić, Kalik, Pukštas… U prve tri utakmice sezone bio je vrlo dobar Benrahou. Vidjet ćemo, moram prvo vidjeti i analizirati Vukovar.”