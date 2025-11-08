Garcia: Ne znam hoćemo li biti prvaci, ali…

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Trener Gonzalo Garcia sjeo je pred novinare nakon pobjede protiv Osijeka 2:0 na Poljudu u sklopu 13. kola HNL-a.

Prvi pogodak postigao je Filip Krovinović već u petoj minuti, dok je utakmica riješena u 94. minuti kada je za 2:0 strijelac bio Michele Šego. Osječani su od 65. minute imali igrača manje nakon drugog žutog kartona Roka Jurišića.

“Osjećao sam da kontroliramo utakmicu. Osijek nam nije stvarao probleme. Nisam želio ništa mijenjati, smatrao sam da ćemo zabiti drugi pogodak. To ne znači da u drugoj utakmici to neće biti drukčije”, rekao je Garcia, a na pitanje o Pukštasu i Šegi dodao: “Rade dobro, drže loptu, idu u presing. Vrlo sam sretan s njima. Pukštas donosi ekstra energiju, i s loptom i bez nje. Ostavlja sve od sebe na terenu”, rekao je Garcia.

Hoće li navijati za Istru protiv Dinama?

“To me uvijek pitate. Gledam utakmice, ali ako mi ne osvajamo bodove i nismo dobri, onda ništa nije bitno. Moramo gledati sebe, mislim da napredujemo i možemo biti bolji. Ne znam hoćemo li biti prvaci, ali važno je da budemo kompetitivni i da naši protivnici za pobijediti nas moraju biti na visokom nivou. Moramo imati ideju, plan, da igrači budu komforni na terenu. Ne znam gdje ćemo završiti, prvi, drugi, četvrti…”

Je li standardizirao momčad?

“Rotiramo na nekim pozicijama. Pajaziti je igrao malo, Marko je bio ozlijeđen, Bamba je bio najbolji u prvom mjesecu sezone. Duga je sezona, to se može promijeniti. Pokušavamo se adaptirati, naći rješenja i vidjeti što je najbolje. U svakom klubu je važno pobjeđivati.”

Što misli o obrani s trojicom mladih igrača o njima?

“Ne bih ih previše hvalio jer to može biti kontraproduktivno. Imamo jako mladu momčad. Imamo Niku, Rokasa, Ikera… Svi oni rastu, rade odlično tijekom tjedna, slušaju, daju sve od sebe. U obrani Šarlija pomaže kao lider, velika im je podrška i oni to osjećaju povjerenje. Ali, presing kreće s trojicom igrača naprijed uz Pukija. Obrana je stvar cijele momčadi.”

Hodak i Mlačić djeluju dosta ozbiljno za svoje godine?

“Pametni su igrači, slušaju, disciplinirani su. Svi rade u istom smjeru, to pojedincima olakšava posao. Mislim da je ovo Hodaku prva utakmica na Poljudu, ali svi imaju samopouzdanje i pomažu jedan drugome. Luka je odigrao odličnu utakmicu, a u nekoliko navrata je i Šarlija bio tu da korigira neke stvari.”

Je li Osijek bio slab jer su loši ili jer je Hajduk odličan?

“Osijek je vrlo dobra momčad. U lošoj su situaciji, ali rekao sam i prije utakmice da su zaslužili šest bodova, ali u nogometu je to tako. Krenuli su dobro u utakmici, zadavali su nam probleme, ali mi smo nastavili raditi ono što smo planirali. Kada je prošla naša ideja, odmah smo zabili gol.

Nakon toga smo bili dobri, pritiskali smo ih, bili visoko. Nismo im dopustili stvaranje prilika. U drugi dio ušli smo bolje, a sve je bilo lakše nakon crvenog kartona. Osijek će sigurno rasti, imaju kvalitetu.”

Kako je doživio atmosferu?

“Mislim da ljudi žele vidjeti hrabru momčad. To ne znači da ćemo uvijek biti na ovom nivou, ali važno je da dajemo sve od sebe. Atmosfera je bila dobra, pozitivna, nije lako doći ovdje i pobijediti.”

Slijedi Rijeka, kakvu utakmicu očekuje?

“Očekujem vrlo tešku utakmicu. Rijeka je sve bolja iz tjedna u tjedan. Imaju dosta kvalitete, možda će im dobro doći reprezentativna stanka. Čeka nas težak tjedan, svaki put imamo novih reprezentativaca. Radit ćemo s igračima koje imamo, očekujem tešku bitku, ali ići ćemo kao i uvijek na sve.”

Je li Sigur za njega više veznjak ili desni bek?

“Ima nešto drukčije od ostalih igrača. Snažan je, može igrati na više pozicija. Kao desni bek ulazi u sredinu, kao i Hodak. U ovom trenutku koristimo ga u veznom redu, vrlo sam zadovoljan njegovim radom.”