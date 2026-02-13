Garcia: ‘Ne želim reći da je sve u medijima laž, ali…’

Podijeli :

Robert Matić / HNK Hajduk Split

Hajduk u nedjelju od 17 sati i 45 minuta gostuje na Opus Areni kod posljednjeg Osijeka. Uoči tog susreta HNL-a konferenciju za medije odradio je trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Jeste li razgovarali s Livajem nakon prošle utakmice?

“Prvo, sretan rođendan Hajduku. Čestitke svima koji su dio kluba i koji navijaju za njega. Zbog toga je ovo sretan dan. Nisam pričao jer nije bilo problema. Bio je ljut nakon zamjene, ali nije prvi koji se zbog toga naljutio ove godine. Nitko nije sretan kad izađe. Možda misli da je bio loš, možda da ga nisam morao mijenjati. Nije napravio ništa specijalno. Bio je ljut, pa što? Znate kako je ovdje… Bio je samo ljut.”

Hoće li Livaja igrati od prve minute?

“Vidjet ćemo, trenira dobro kao i svi. Vidjet ćemo u nedjelju.”

U kakvom su stanju Šego i Almena?

“Uvijek je lakše kad je sve mirno i možeš se fokusirati samo na nogomet. Ne znam sve oko Gorana, on će ostati i pomagati nam. Meni je bitno da je mir. Almenu još boli. Izostaje duže no što sam mislio, a Šego je zdrav.”

Je li Osijek nezasluženo na posljednjem mjestu?

“To mi je iznenađenje. Napravili su neke pogreške, ali nedostajalo im je i sreće. Dobro su se pojačali. Doveli su Teklića, Karačića. Ne pripadaju donjem domu, ali tu su gdje jesu. Uvijek je teško tako funkcionirati. Osijek je odlična ekipa, ali u teškoj situaciji. Njihovog trenera znam jako dobro, sjajan je. Može promijeniti mentalitet ekipe. Goricu je izvukao iz mrtvih. Dobar je bio i u Rijeci. Osijek je organiziran, agresivan, a to im je on donio.”

Koliko su teške ovakve utakmice?

“Naravno da su skliske. Oni ne trebaju biti zadnji. Ne znam kako su u financijskim problemima, ako su potpisali ovoliko igrača. Ne znam. Osijek je borben i organiziran. Pritiskat će te stalno… Nije realno da su na dnu. Kad smo ih na ljeto pobijedili, bilo je teško.”

Kako vam se čini travnjak u Osijeku?

“To je brutalan travnjak. Kad dođete u Osijek imate osjećaj kao da ste u nekoj drugoj ligi. Nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu.”

Atmosfera u momčadi je dobra?

“Naravno, uvijek je tako. Ne želim reći da je sve u medijima laž, ali mi najbolje znamo što se događa. Momci daju sve, žele napredovati. Nema veze niti što teren nije dobar… Naravno da nekad moram na nekoga podviknuti, ali sam fokusiran samo na nogomet.”

Kakav je plan igre, hoće li Brajković ponovno biti u sastavu?

“Plan igre je uvijek sličan, želja je uvijek ista. Želimo pobijediti. Sustav je samo slika, može se provesti na razne načine. Nikad nemamo isti plan, ali je uvijek na sličnim principima. Želimo biti dominantni i bolji od protivnika. Brajković odlično radi i zato igra. Nastavi li tako, i dalje će igrati.”

Koje želje imate za rođendan Hajduka?

“Trik pitanje. Ne znam. S jedne strane znam da ljudi želje titulu, a s druge žele i kamp, bolji stadion. Želje su kombinacija svega. Volio bi da imamo dobre uvjete za trening tako da igrači lakše napreduju. Volio bi i naslov prvaka. I to ne jedan, nego više njih.”