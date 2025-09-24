Garcia ne prepušta ništa slučaju, evo kako bi Hajduk mogao izgledati u Podravini

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

Nakon poraza u derbiju od Dinama, Hajduku je fokus na Kup utakmicu protiv četvrtoligaša Koprivnice.

Cilj Splićana je jasan, prolazak u osminu finala Kupa je nešto što se danas mora izboriti. Neće im biti lako, Garcia ne može računati na četvoricu igrača pa danas neće biti prisutni Ron Raci, Bruno Durdov, Bamba Sanyang i Michele Šego.

Na golu će sigurno biti mladi Toni Silić, a očekuje se da će Garica ponovno zarotirati obranu. Tako bi se na desnog beka trebao vratiti Fran Karačić, a lijevo će krenuti Dario Melnjak. Stoperi će biti Šarlija i Gonzalez.

Od prve minute bi trebao krenuti Hugo Guillamon, a uz njega će biti Adrion Pajaziti i Anthony Kalik. Na krilima će biti Ante Rebić i Iker Almena, a u vrhu napada bit će Marko Livaja.