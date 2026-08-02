Garcia nakon poraza od Varaždina: ‘Primili smo naivne golove’

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xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Hajduk je sezonu u SuperSport HNL-u otvorio porazom 2:1 na gostovanju kod Varaždina. Domaćin je poveo u 53. minuti pogotkom Marija Mladenovskog nakon prekida, no Splićani su vrlo brzo odgovorili preko Rokasa Pukštasa u 56. minuti. Ipak, samo šest minuta kasnije Luka Mamić iskoristio je veliku pogrešku Hajdukove obrane i postavio konačnih 2:1. U završnici je Hajduk imao priliku do boda, ali je vratar Josip Silić u 90. minuti obranio kazneni udarac Marku Livaji.

Nakon susreta trener Hajduka Gonzalo Garcia istaknuo je da njegova momčad nije dobro ušla u utakmicu.

“Protiv Pafosa igrali smo protiv kvalitetnog suparnika. Prva utakmica bila je jako dobra, a u uzvratu smo ispali u završnici. Danas smo loše otvorili susret i u prvom poluvremenu nismo imali dovoljno energije. U nastavku smo izgledali bolje, kontrolirali igru i stvarali prilike, ali primili smo dva naivna pogotka nakon prekida i to nas je skupo stajalo”, rekao je Garcia.

Objasnio je i četiri promjene koje je napravio na poluvremenu.

“Igrači još osjećaju umor od četvrtka i zato koristimo veći broj nogometaša. Nisam nezadovoljan drugim poluvremenom, ali jesam načinom na koji smo primili oba pogotka. Imali smo svoje prilike, no presudile su naše pogreške.”

Za kraj se osvrnuo na sljedeći izazov, gostovanje kod Žalgirisa u Konferencijskoj ligi.

“Čeka nas teško putovanje. Umorni smo, ali to ne može biti izgovor. Moramo biti bolji.”