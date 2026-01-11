Garcia nakon pobjede nad Zmijavcima: ‘Ako pobijedimo i radimo svašta na terenu, to neće donijeti dugoročni rezultat’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Splitski Hajduk je s treninzima krenuo početkom tjedna, a danas su od 14 sati odigrali prvu provjeru pred nastavak sezone u gostima protiv drugoligaša Croatije Zmijavci i slavili s 2:1. Nakon susreta je za klupsku televiziju izjavu dao Gonzalo Garcia.

“Bilo je teško igrati zbog vjetra i travnjaka, svega što je normalno u ovo doba godine, ali generalno je teren bio dobar i imaju dobre uvjete. Sretan sam jer smo igrali dobro. Iza nas je težak tjedan treninga. Pokazali smo dobar napad, bili smo organizirani u većini utakmice, iako smo u nekim trenucima to gubili. Mislim da je ovo bio dobar test i lijepi uvod u polusezonu.”

Rezultat nije najbitniji. S čime ste najviše zadovoljni?

“Uvijek je lijepo pobijediti, ali rezultat nije najbitniji. Ako pobijedimo, a radimo svašta na terenu, to je dobro samo kratkoročno. Najviše sam zadovoljan igrom u napadu u prvom poluvremenu, dok smo u drugom dijelu imali nešto drukčije ideje. Više smo mijenjali pozicije i generalno dobro kontrolirali utakmicu. Drago mi je što su igrači bili fokusirani i disciplinirani i mislim da napredujemo.”

Planovi za sljedeću utakmicu?