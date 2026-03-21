Garcia nakon najveće pobjede Hajduka na gostovanju: ‘Nije mi se svidjelo kako smo igrali u prvom poluvremenu’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk je u 27. kolu SuperSport HNL-a ostvario uvjerljivu pobjedu protiv Vukovara na Gradskom vrtu rezultatom 0:6, što im je najveća gostujuća pobjeda otkako postoji liga. Za Splićane su zabijali Marko Livaja, Ante Rebić, Roko Brajković, Rokas Pukštas i Mikele Šego, dok je jedan pogodak bio autogol Nikite Vlasenka. Nakon susreta, trener Gonzalo Garcia dao je svoj osvrt na igru momčadi.

“Igrali smo dobro. Počeli smo s penalom i to nam je olakšalo utakmicu. Nema se tu što puno komentirati. Ako bih analizirao, rekao bih da mi se nije svidjelo kako smo odigrali u prvom poluvremenu. Zabijali smo jer imamo veću kvalitetu. Ali nismo iskoristili neke prilike.

U drugom poluvremenu smo bili bolji, radili smo ono što smo se dogovorili. Bilo je i situacija u kojima smo biti skroz otvoreni za protivničke napade, ali samo u prvom poluvremenu. U drugom se nismo doveli u takve situacije i zbog toga sam zadovoljan”, rekao je španjolsko-urugvajski trener.

Ovom pobjedom Hajduk je smanjio zaostatak za vodećim Dinamom na sedam bodova. Dinamo svoju utakmicu protiv Lokomotive igra od 17:15 na Maksimiru. Vukovar je i dalje na začelju ljestvice s 20 bodova, četiri manje od Osijeka koji je pretposljednji.