Garcia nakon kiksa u Varaždinu: ‘Nismo bili gladni za golovima’

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk je poveo sjajnim golom Ante Rebića u 23. minuti, a bod domaćinima senzacionalnom golom donio je Iuri Tavares u 40. minuti. Domaćini su imali zicer za pobjedu, VAR im je poništio penal, a susret su završili s desetoricom nakon isključenja Mladenovskog. Komentar nakon susreta dao je trener Hajduka Gonzalo Garcia.

“Nismo uspjeli pobijediti, moramo se okrenuti srijedi. Dobro smo igrali, ali za nas nije lako dobiti ni ovakve utakmice. Teško je ovdje igrati, ali moraš biti gladan za golovima, a mi nismo bili”, rekao je Hajdukov trener.

Hajduk je ovim bodom smanjio zaostatak za Dinamom na -4, ali Modri u nedjelju igraju protiv Gorice te bi pobjedom pobjegli na +7.