Garcia nakon kiksa u Koprivnici: ‘Bio sam razočaran, a mene nije lako razočarati’

Robert Matić / Hajduk.hr

Nogometaši Hajduka i Osijeka u utorak s početkom u 18.45 sati igraju susret 31. kola HNL-a na Poljudu.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia u ovoj utakmici ne može računati na Marka Livaju koji je u Koprivnici dobio četvrti žuti karton. Otkrio je stanje s ostalim igračima pred Osijek.

Garcia se osvrnuo na kiks u Koprivnici (2:2).

“Bio sam razočaran, a mene nije lako razočarati. Razumijem kada imaš loš dan, kada se trudiš, a ne ide. Ali imali smo loš mentalitet, loš stav na terenu. Nismo pokazali pobjednički karakter, zato sam bio razočaran. To je veliki problem ove momčadi koja je ove sezone napravila odlične stvari. Ne smijem pretjerivati u reakciji, ali jasno je da neki moraju pokazati više, pokazati odgovornost. S druge strane sam ponosan na igrače koji se i kad nemaju svoj dan trude, bore, pokušavaju, poput Brajkovića. Ne kažem da ostali nisu pokušavali, ali moramo uvijek pokazati stav.”

Ozljede?

“Vidjet ćemo na treningu. Nema Krovinovića, Dialla, Hodaka,vidjet ćemo za Skelina. Vidjet ćemo situaciju oko Sigura i Šege. Nema ni Livaje zbog žutih kartona.”

Komentirao je i je li pričao s novim sportskim direktorom Robertom Grafom.

“Pričali smo kratko jučer, ali danas ćemo imati opširniji sastanak, da vidim njegove vizije, ideje, da on u nekom aspektu vidi moje ideje. Veliki sam optimist. Inače nisam veliki optimist, ali vidim jasno što on želi.”

Pod trenerom Tomislavom Radotićem se definitivno Osijek podigao.

“Ako mi budemo pravi, ovisit će o nama. Mi smo bolji kvalitetom od većine momčadi lige. Nezgodni su ako povedu. Oni su dobro organizirani, svatko radi svoj posao. Opasni su i u tranziciji. Nije lako pobijediti u Rijeci, a oni su uspjeli. Bit će to teška utakmica za nas.”

Rebić u vrhu napada?

“Ne znam na kojoj će poziciji igrati, vidjet ćemo što je sa Šegom.”

Stanje s Krovinovićem?

“Vidjet ćemo još kolika je “šteta”. Osjećao je bol u zglobu. Danas tijekom dana ili sutra ćemo znati, ali sutra ga na utakmici sigurno nema.”

Je li Sigur siguran za početnih 11?

“Nema veliki problem, ali želimo biti oprezni s njim. U susretu sa Slavenom nismo riskirali. Vidjet ćemo, ako ne tu je Hrgović. Imamo i druge opcije koje možemo koristiti. Odlučit ćemo poslije treninga kada vidimo njegovo stanje.”

Trojica ili četvorica u obrani?

“Imamo našu formaciju. Mijenjali smo je zato što nismo bili dobri, agresivni, nismo pritiskali, dali smo im da rade što hoće. Željeli smo imati dodatnu zaštitu, tri stopera. To je bila odluka vezana za tu utakmicu. Nekada radimo ono što mislimo da je potrebno u datom trenutku.”

Je li s Grafom pričao o pojačanjima?

“Više je to pitanje o profilima igrača. Ima tu više apspekata, tehnički, taktički, fizičke mogućnosti igrača… Na istoj smo liniji. Moramo igrati intenzivnije. Nismo igrali dovoljno intenzivno da bismo bili bolji, da bismo bili kompetitivniji u Europi.”

Hiće li Huram opet nastupiti?

“Želimo mu dati novu priliku. Preko vikenda je bio s kadetima. Igrač je koji mora igrati na najvećem mogućem nivou podražaja. Sretan sam njegovim pristupom, intenzitetom, karakterom. S obje je noge na zemlji što je vrlo važno. Trenirat će s nama, a sutra će biti na klupi. Možda će zaigrati, vidjet ćemo kako će se utakmica odvijati.”