Garcia nakon Jadranskog derbija: Ovo nije bila najljepša utakmica

Podijeli :

Robert Matić / HNK Hajduk Split

Rijeka i Hajduk su na Rujevici remizirali 0:0 pa je tako Dinamo 26. put u povijesti postao prvak Hrvatske. Nakon Jadranskog derbija komentar je dao trener Hajduka Gonzalo Garcia.

“Za navijače ovo nije bila najljepša utakmica za gledati. Nije viđeno puno prilika, tek poneka na obje strane. Uistinu se nije puno toga događalo”, rekao je Garcia na početku.

Zašto se odlučio za promjenu formacije?

“Znali smo kako Rijeka igra pa smo im zatvorili određene koridore i dobro se branili. U nekim je trenucima to izgledalo dobro, ali naravno da može i bolje.

Nakon poraza od Osijeka, htio sam vidjeti da igramo kao momčad i u tom je pogledu ekipa ispunila misiju. Almena je zaigrao od početka nakon dugo vremena, a Brajković je bio na drugačijoj poziciji. Sve u svemu, bilo je dobro i pozitivno”, pojasnio je.